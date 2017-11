Sigue el revuelo en Estudiantes luego de las explosivas declaraciones de Bernard

La actual dirigencia se manifestó sorprendida por los dichos del ex vocal titular. Agustín Alayes habló con este medio y explicó algunas acusaciones que vinculaban a su persona. Y dijo que fue “erróneo e irresponsable”

La entrevista explosiva que el jueves Claudio Bernard ofreció en La Redonda no pasó desapercibida en el Mundo Estudiantes, ni adentro como tampoco afuera. Se habló, avaló, criticó y debatió en torno a sus declaraciones.

Concretamente los dirigentes de la actual gestión tuvieron una mañana de charlas en el Country, y mucho diálogo telefónico. Varios de ellos, en comunicación con este medio, se mostraron fastidiados con el ex directivo y lo calificaron de imprudente de ventilar temas internos sin tener las pruebas ni la precisión del caso.

Básicamente molestó que haya hablando en nombre de la secretaría de finanzas, teniendo en cuenta que incluso el propio Sergio Buscemi (ex secretario de finanzas), en la asamblea extraordinaria del 5 de mayo, habló maravillas de las bondades del crédito. “Si estaba en contra lo hubiese dicho en alguna reunión. Nunca le escuché la voz”, se quejó un dirigente que prefirió el anonimato pero prometió un pronto discurso,

El único que le respondió públicamente fue el secretario técnico Agustín Alayes, quien habló de la supuesta venta del 25% de Lucas Rodríguez, el dinero que ingresó por Leandro González Pirez y la fallida venta de Mariano Andújar a Boca.

“Está en el balance, hay 27 millones de pesos que equivalen a 1,7 millones de dólares. Ese dinero recibimos del Atlanta United, a través de la MLS, por lo que se llama Derecho de Preferencia por Lucas Rodríguez. El club norteamericano tiene tiempo hasta el 31 de agosto de 2018 de igualar o mejorar otra oferta por el jugador o de pagar 5 millones de dólares para quedarse con la ficha completa”, explicó y dijo que en caso de no ser transferido, Estudiantes tendrá que darle 250 dólares por cada mil de dicha moneda de una futura venta.

“De ninguna manera hay un grupo empresario atrás”, aclaró, respondiendo también a los dichos de Bernard.

Al mismo tiempo desmintió que se haya aumentado el presupuesto del fútbol profesional desde el año pasado hasta esta parte. “Es una barbaridad decir que en el último receso se triplicó el presupuesto. Es verdad que nuestro plantel cuesta eso, pero tiene ese valor desde hace más de tres años. Te digo más, en los últimos siete años el presupuesto de Estudiantes creció menos que la inflación. Que yo recuerde nunca fue de 40 millones de pesos”, retrucó.

Por último, recordó la frase del ex acerca de la fallida venta de Mariano Andújar a Boca por 4 millones de dólares. “Nunca ofreció ese dinero. Es verdad que estuvimos negociando, pero no se acercó hasta esa cifra. Nosotros queríamos 3 millones limpios y ellos ofrecían 2”.

“ERRÓNEO E IRRESPONSABLE”

Por la tarde Alayes estuvo invitado a la segunda edición de El Equipo Deportivo y si bien no quiso que la interna de la anterior CD sea protagonista de la charla, dejó algunos conceptos. “Las diferencias forman parte de los grupos humanos. Creo que en lo grueso e importante no perjudicó a Estudiantes”

Después le apuntó a Claudio Bernard sobre sus acusaciones del manejo de Juan S. Verón . “Lo primero que dijo fue que pudo gestionar su área. Eso habla de eficiencia en la conducción. Todo lo demás que habló fue de otras áreas en las cuales tuvo injerencia. Fue erróneo, irresponsable y dañó a Estudiantes con todas las cosas que dijo”.

“Bernard es una persona con la cual no hablé más de 8 veces. Celebro que haya podido trabajar... Ahora, las barbaridades que dijo de mí y de mi área me sorprendieron”, apuntó sobre las dudas que puso en relación a su idoneidad y el cargo rentado que tiene en el Club.

“La verdad es que siempre fui empleado y nunca pedí un aumento de sueldo. Es mentira. Me duele lo que dijo pero quiero dar vuelta la página”, agregó.

“No entiendo que dude de la capacidad del área fútbol, que aportó 5 millones de dólares en el último ejercicio. ¿O encontraron petróleo en el country? No me interesa colgarme la medalla de esa ganancia porque todos laburamos para tener un club mejor. La cuestión de la eficiencia fue muy parcial. Puso los malos ejemplos y dejó de lado los buenos”, continuó, ya más molesto con las acusaciones del ex directivo. Y remarcó: “Vender los jugadores del club no es fácil ni normal”.

Por último se refirió a los buenos negocios que -a su criterio- hizo Estudiantes mientras estuvo a cargo de la secretaría técnica. “Cerutti, Vera, Barbona, Gil, Rossi y otros más nos dejaron buenos dividendos”, analizó y también hizo foco en los malos negocios, entre los cuales mencionó a Palito Pereira y Gabriel Graciani.

“Pero no podemos caer en esto cuando el club está como está, me parece un análisis muy bajo”, cerró.