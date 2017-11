Televisión interactiva: ¿el futuro llegó?

El cineasta Steven Soderbergh lanzó una aplicación para celulares que narra la historia del crimen de una mujer y permite descubrir el misterio de manera interactiva. ¿“Elige tu propia aventura” llega a la tevé?

El CEO de HBO, Richar Plepler, cubría la salida de la oficina. El cineasta Steven Soderbergh permanecía dentro, azorado, luego de mostrarle el prototipo de una serie interactiva: Plepler le informó que sería rehén suyo “hasta que lleguemos a un acuerdo”.

Así es que HBO se comprometió a desarrollar otro quimérico proyecto de Soderbergh, quien en el verano de 2012 se encontraba algo frustrado con el hecho de que la estructura y la gramática del cine y la televisión no habían evolucionado significativamente en décadas. Se encontró entonces con Casey Silver, entonces cabeza de Universal, que llevaba una década intentando crear una naración interactiva, y nació “Mosaic”, una app que debutó hace cuatro días en la plataforma iOS y que llegará próximamente a Android, y que se trata de una de las primeras grandes aproximaciones hacia una televisión interactiva.

La app narra la historia de un misterioso asesinato en unas siete horas, pero si bien la serie fue escrita de modo lineal, es el espectador el que elige a qué personaje sigue, y qué historia persigue, al final de cada “episodio”: algunas partes pueden durar minutos, otras tanto como un episodio de televisión tradicional, pero la idea es que es la audiencia la que decide cómo descubre el misterio central.

Para conseguirlo, Soderbergh y sus guionistas construyeron la historia “a tientas”, afirmó el director, sin mapa de ruta, procurando que ninguno de los caminos elegidos por el espectador lleven a revelaciones prematuras, o presenten personajes que no habían aparecido previamente, o acontecimientos descontextualizados: un verdadero rompecabezas, enmarcado, lógicamente, en el género del policial, porque toda historia policial tiene algo de interactivo, con el lector sospechando a cada paso de cada personaje, intentando desentrañar el misterio.

LO NUEVO Y LO VIEJO

Lo que pretende “Mosaic” es llevar esos procedimientos al siglo XXI, pero, claro, no es el primero en intentarlo: las narrativas no lineales existen desde décadas atrás, desde “Rayuela” a los libros de la serie “Elige tu propia aventura”, pero las formas tradicionales de narrar se sostenían en el centro de la escena hasta este siglo, donde series como “Lost” y universos narrativos como el de Marvel comenzaron a jugar con lo transmediático, completando las historias a lo ancho de diversas plataformas. Sin embargo, aún cuando el espectador podía navegar aspectos laterales de las historias y descubrir pistas en historietas, series de tevé, videojuegos o acertijos en la red, el espectador no contaba todavía con verdadero control sobre el destino de los personajes.

La carrera hacia una interactividad más profunda parece haberse agudizado, sin embargo, en los últimos años, con la irrupción de la realidad virtual y las posibilidades que parece abrir para contar historias interactivas: mientras la línea entre televisión y videojuego parece afinarse cada día, los experimentos realizados por los estudios tradicionales son todavía tímidos.

Pero el cambio, afirma Ramiro San Honorio, ya llegó. “Ahora estamos en una nueva era que es el hipertexto, interactivo, donde el espectador empieza a jugar con lo que le impone el autor. El cambio ya está, hay que entender que las nuevas generaciones no se conforman con el relato lineal”, explica Ramiro San Honorio, especialista en nuevos medios.

Así lo entendió también Netflix, que ya trabaja en series interactivas y muestra su primer intento en su plataforma on demand: “El Gato con Botas: atrapado en un cuento épico” permite a los chicos elegir entre dos caminos posibles (dos cuentos posibles) para el personaje de “Shrek”, que van llevando a nuevas opciones posibles.

Soderbergh quizás no haga otra serie interactiva en su vida, pero se refirió a “Mosaic” como “nuestra pintura de las cavernas”: “Alguien va a tomar esto y lo va a llevar al límite”, afirmó el cineasta, y posiblemente con razón: estamos en la era de las cavernas en términos de narración interactiva, pero, a todas luces, parece ser el futuro. ¿O será simplemente una impresión producida por el imán de lo nuevo? Sólo el tiempo lo dirá.