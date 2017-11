Aníbal Fernández apuntó contra Zannini por el Fútbol para todos

El ex jefe de Gabinete insistió en la inocencia del ex coordinador de Fútbol para Todos PabloPaladino. "Creo en Paladino en forma contundente, trabajé con él hace varios años y le creo sin dudar un ápice; estoy convencido" sostuvo

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández insistió hoy, "en forma contundente", en la inocencia del ex coordinador de Fútbol para Todos Pablo Paladino y apuntó contra el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini al afirmar que era "el que tomaba las decisiones en cuanto a los montos que se iban a pagar".

Al referirse a cómo fue el mecanismo por el que se llegó a Fútbol para Todos, Fernández explicó que en su momento la Asociación Fútbol Argentino (AFA) "habla conmigo, yo le expreso a la Presidenta (Cristina Kirchner); la Presidenta recibe a la AFA, reunión de la que no participo, y cuando la Presidenta se convence y toma esa decisión le da la tarea a la secretaría de Legal y Técnica para preparar los instrumentos y, de ahí en más fue Zannini el que tomaba las decisiones en cuanto a las repeticiones y los montos. No éramos nosotros", dijo Fernández a Radio Con Vos.

"Creo en Paladino en forma contundente, trabajé con él hace varios años y le creo sin dudar un ápice; estoy convencido. Por otra parte, me da pena el señor (Jorge) Delhon, a quien no conocí", sostuvo Aníbal Fernández en relación al ex asesor de FPT que se suicidó el miércoles luego de que se difundieran también denuncias en su contra de parte de Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, que actualmente declara como testigo en un tribunal de Nueva York, en la causa denominada FIFAgate.

"Pero cuando llegué a mi casa se me hizo mucho más difícil porque mi hija me dice que es amiga de su hija (por Delhon)", advirtió el ex jefe de Gabinete kirchnerista tras aclarar que a Burzaco lo había visto "una sola vez en la vida, para charlar por el tema de los tres partidos que jugaban Boca-River. Ellos pedían un dinero que no estábamos dispuestos a pagar" .

"Vino el señor de Fox, Burzaco no habló una sola palabra y el señor de Fox me ofreció darnos el partido gratis para la TV pública", siguió su pormenorizado relato Fernández. "Le dije que hable con la Presidenta, y la Presidenta lo autorizó", sentenció.

Sobre las coimas que Burzaco asegura haber pagado a Paladino y a Delhon, Fernández recalcó que según "los facsímiles que yo vi dice que pagó coimas entre fines del 2011 y hasta el 2014 y yo ya no estaba", señaló. Aníbal Fernández estuvo al frente de la Jefatura de Gabinete en dos etapas: primero, desde julio del 2009 hasta diciembre del 2011, y, luego, desde febrero del 2015 hasta diciembre del 2015.