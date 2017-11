San Carlos, con el ánimo por las nubes, viaja a Munro para enfrentar a Colegiales

El partido comienza a las 17 y el árbitro será Eduardo Gutiérrez. El Flaco Federico Turienzo regresa al equipo después de dos encuentros

Después de la victoria sobre San Telmo, la calma llegó al campamento de San Carlos. Si bien la victoria cayó como anillo al dedo, que permitió quebrar una seguidilla de partidos sin éxitos, el objetivo continúa siendo engrosar el flaco promedio y terminar este año sumando la mayor cantidad de puntos posibles.

Por eso el choque de esta tarde ante Colegiales, que comenzará a partir de las 17, con el arbitraje de Eduardo Gutiérrez, será de suma importancia para una formación que necesita acostumbrarse a los éxitos y que su principal propósito apunta a alejar definitivamente el fantasma del descenso.

Los dirigidos por Jorge Vivaldo saben perfectamente que la parada de esta tarde no será nada fácil, más allá de que Colegiales viene cumpliendo una campaña irregular en este campeonato.

En la semana, el entrenador del Celeste ensayó una serie de variantes tendientes a no cometer errores y mantener la concentración durante los noventa minutos.

El propio Vivaldo quedó conforme con el resultado (significó una verdadera inyección anímica para el grupo después de tantas fechas de sequía), pero sobre todo con el rendimiento colectivo, algo que no había ocurrido desde que se hizo cargo del plantel.

VUELVE FEDERICO TURIENZO

La buena noticia para el entrenador es la vuelta a la titularidad del goleador de San Carlos, Federico Turienzo. El ex delantero de Gimnasia, que arrastraba una dolencia muscular, se había quedado afuera de los partidos ante Comunicaciones y San Telmo, por lo que esta tarde volverá a hacerse presente en la ofensiva Celeste. El atacante, que lleva seis tantos en este torneo, ingresará en lugar de Wilson Gómez, quien sufrió un fuerte traumatismo en la pierna derecha en el partido con San Telmo, pero que en definitiva, ocupará un lugar en el banco de los suplentes. El resto de la formación será la misma que venció al Candombero.

RESULTADOS

Ayer arrancó la 14º fecha con dos partidos: San Miguel 1, Sacachispas 1 y San Telmo 1, Comunicaciones 0.

La jornada continuará hoy con el siguiente cuadro de partidos: A las 17, Barracas Central vs. Platense y Tristán Suárez vs. Talleres de Remedios de Escalada. Y a las 19:30 (por TyC Sports), Atlanta vs. UAI Urquiza.