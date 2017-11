Visto y oído

| Publicado en Edición Impresa

UN TORNEO DE GOLF PARA AFILIADOS A UN GREMIO QUE VIVEN EN COUNTRY

Un torneo de golf de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) se lleva a cabo en el Country Abril en el que pueden participar sus socios. Aparentemente se lleva a cabo para extender la práctica deportiva entre sus afiliados que sean propietarios de viviendas en el Country Abril.

VARIOS PERONISTAS QUEDARON ENOJADOS TRAS EL ACUERDO BONAERENSE

La lista de unidad que terminó sellando el peronismo bonaerense y que evitará la interna del 17 de diciembre por la conducción partidaria, dejó sus secuelas. La pelea que amenazaba cristalizarse entre Gustavo Menéndez y Fernando Espinoza finalmente no pasó del amague, ya que el matancero decidió replegar su tropa e integrarse a la nómina que encabezará el alcalde de Merlo y que cuenta con el respaldo de la mayoría de los intendentes del Conurbano. Sin embargo, no todos los jefes comunales quedaron satisfechos. Uno de ellos es el kirchnerista Francisco “Paco” Durañona. El alcalde de San Antonio de Areco está que trina porque asegura que en ese cierre no se tuvo en cuenta a los distritos del Interior. Durañona amagó con ser candidato, pero se replegó en sintonía con la decisión de los K de no meterse en terreno resbaladizo y exponerse a una posible derrota frente al poder territorial de buena parte de los peso pesados del Conurbano. Antes se había bajado de la pelea otro intendente camporista. Walter Festa (Moreno), de él se trata, también recogió la piola y decidió no apoyar a Espinoza. Sin grandes sostenes, el matancero prefirió el acuerdo.