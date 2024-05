VIDEO. “Al horno” y con la copa rota: la trama oculta del golpe de la viuda negra en La Plata

Aún en medio del revuelo y conmoción que generó el audaz golpe delictivo perpetrado por una joven viuda negra de 22 años a un chef profesional de La Plata, en las últimas horas rompió el silencio la víctima de esta historia, Gastón, de 46 años, y vecino del edificio ubicado en calle 46, entre 5 y 6, escenario de la cena que terminó en asalto. “Por suerte estoy vivo y puedo contar lo que pasó”, reveló angustiado.

Tal como EL DIA informó en exclusiva en su edición de ayer, el cocinero fue engañado por la mujer que conoció en la aplicación de citas “Tinder” hace casi tres meses. Manteniendo una relación de “amistad y buena onda”, él la invitó a cenar -por quinta vez- el último domingo, pero luego de tomar fernet, se durmió hasta el otro día y cuando despertó, lo habían desvalijado. Ahora, junto al testimonio de la víctima, también salieron a la luz los videos que fueron filmados por tres cámaras de seguridad que cuenta el edificio en el que habita el chef.

De acuerdo a la imágenes difundidas por autoridades policiales, y a las que este diario tuvo acceso, del osado y atrevido golpe al chef participaron seis personas, es decir, la viuda negra como protagonista, y cinco cómplices más. En uno de los videos, clave en la investigación, se pudo observar con claridad el rostro de la señorita que con artilugios y encantos, se ganó la confianza de Gastón.

La banda de delincuentes entró en escena minutos después de las 2 de la mañana, madrugada del lunes 13 de mayo, momentos en el que la víctima ya se encontraba absolutamente dormida producto de la droga que le dio “Sofía”, nombre con el que se presentó la joven. Se cree que en uno de los vasos de fernet que ambos consumieron durante la cena, la implicada le suministró algún narcótico. “Se le apagó la cabeza”, esa fue la descripción.

“Dormí 10 horas y media”

Confundido e indignado por lo sucedido, Gastón, el chef platense, decidió brindar su duro relato sobre lo que pasó esa noche de la que justamente, recuerda poco y nada. “Con esta chica comenzamos a vernos aproximadamente hace tres meses. Ella vino a cenar el domingo a las 21.45. Comimos, todo bien, y después ya a la 1 de la madrugada no me acuerdo de nada”, indicó en el inicio de su testimonio.

“Me desperté a las 10.30 del lunes. Eso quiere decir que dormí cerca de diez horas y media. La última imagen que tengo es yo sentado en el sillón con ella. Tomé el fernet y me levanté en mi cama. En el sillón estaba la copa rota, supongo que se cayó cuando me desmayé”, detalló el cocinero damnificado.

“Luego cuando pude ver la filmación que captaron las cámaras de seguridad y en los videos se ven claramente que eran seis personas, con ella claro. Se llevaron ropa, zapatillas y objetos de valor. Me vaciaron el departamento”, sostuvo.

La cronología del golpe

La picada con salamín y fernet inició cerca de las 22. La cena, plato cocinado por Gastón, fue entre las 23 y 00. A partir de ese momento, ambos se sentaron en el sillón a seguir bebiendo fernet con gaseosa coca. Después de la 1 de la madrugada, el propietario del departamento se desmayó y no supo más.

Con Gastón desmayado, el plan de la joven viuda negra pasó al siguiente nivel: se comunicó con sus cinco cómplices y pactó el ingreso de todos, en dos tandas, al departamento de la víctima.

“Ella baja a abrirles a las 1.53 cuando yo estoy desmayado. Después se van ellas tres a las 2.07. Luego vuelve una de las chicas (que no era la joven de la cita) con tres hombres a las 5.20 y están más o menos 30 minutos en el interior del departamento, que es donde cargaron todo y se retiran 5.53”, confirmó el cocinero luego de constatar todos los movimientos a través de las imágenes filmadas. “Yo me despierto 10.30. No me acuerdo nada. Por lo menos estoy vivo, y lo cuento para que no le pase a nadie más”, dijo.

Cómo sigue la investigación

En su relato, el chef protagonista de este episodio de inseguridad confirmó que todo comenzó en la aplicación de citas. “Nos conocimos por Tinder, y nos seguíamos viendo. Nos veíamos siempre en mi casa porque supuestamente ella tenía 22 y vivía con sus padres en el barrio porteño de Caballito. Nunca me citó en otro lado”, indicó.

Cabe recordar que la joven viuda negra venía a La Plata desde Capital Federal en un vehículo de la empresa “Uber” que el mismo damnificado le pagaba. Él le mandaba un automóvil a la dirección Avenida Rivadavia 4503. “Supuestamente es de Caballito pero me fijé y la dirección es un McDonald’s”, dijo.

Por estas horas los investigadores trabajan en las cámaras de seguridad y en los movimientos que la banda dejó en su paso por la Ciudad. Otro dato que se intenta establecer es la droga que le dieron a la víctima, aunque este confirmó que no se realizó ningún estudio. “Me dieron alguna droga fuerte porque peso casi 100 kilos”, concluyó.

En las filmaciones se observó con claridad el rostro de la señorita que engañó al cocinero