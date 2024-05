Nicolás Colazo: “El grupo está contento con la idea”

No es ídolo, pero sí muy querido tanto puertas adentro como puertas afuera. Su perfil bajo, el hecho de permanecer en las malas poniendo siempre el hombro y su zurdazo en el desempate ante Colón que salvó a Gimnasia del descenso ayudaron a construir esta imagen de hombre que suma siempre fuera de la cancha. También aporta adentro, como ese grito para liquidar el partido contra Vélez y cerrar con broche de oro la noche que lo premió por su partido 100 con la casaca albiazul, con su esposa e hijos en la tribuna.

Además de todo, Nicolás Colazo es una voz lúcida para analizar a este Lobo revitalizado con la llegada de Marcelo Méndez como entrenador, que generó expectativas luego de lo que fue un estreno muy positivo nada menos que ante el subcampeón de la pasada Copa de la Liga.

- ¿Qué te dejó la victoria sobre Vélez, tan necesaria para ustedes como para la gente, necesitada de alegrías?

- La verdad que sí, entendemos a la gente. Es una hinchada que siempre está, llena el Bosque, viaja a dónde sea por la Copa Argentina. Estoy orgulloso de tener esta hinchada, que hace un esfuerzo enorme para ir a la cancha y alentar siempre. Y por el esfuerzo que hace, se merece exigir. En cuanto al partido, estamos contentos e ilusionados porque dimos un paso muy importante, le ganamos a un gran equipo. No tenemos que aflojar, hay que darle para adelante, tratar de mejorar con lo que nos pide Marcelo y seguir aprendiendo.

- Le ganaron bien a un equipo intenso y joven. ¿Difíciles de bancar estos pibes de Vélez?

- Sí. Aparte no es excusa, pero ellos hasta hace 10 días estaban jugando una final, nunca pararon. Nosotros venimos de la pretemporada con un técnico nuevo, con ideas nuevas. Creo que fuimos justos vencedores. Hicimos un gran partido, pero hay que seguir mejorando.

“Cuando aceitás, jugar de esta manera es más fácil. Parece que corrés más, pero corrés menos porque recuperás mucho más alto”

Nicolás Colazo

- ¿Los antecedentes de la forma de jugar de Méndez y la curiosidad que generó ilusionan un poco más?

- Nosotros también estamos ilusionados. El grupo está contento con la propuesta, también en lo personal. Cuando te aceitás, jugar de esta manera es más fácil, parece que corres más, pero corres menos porque recuperas la pelota mucho más alto. Esperemos ir plasmándolo adentro de la cancha. Por lo pronto empezamos ganándole a Vélez, que es un gran rival.

- ¿Méndez es de pegar algún grito en las prácticas de fútbol cuando las cosas no salen como espera?

- Tiene un carácter muy importante, como todo uruguayo. A veces tiene que levantar la voz. Somos un grupo que no tiene tantos jugadores grandes. Y bienvenido sea eso. Nosotros lo mejor que tenemos es que somos un grupo muy respetuoso, ese es nuestro valor número uno. Nadie se puede enojar.

- ¿Fue especial cumplir 100 partidos con la camiseta de Gimnasia?

- Desde el momento que me tocó venir estaba muy ilusionado, muy contento. Vine con muchas ganas. Tuve un primer paso en el que me fue muy bien y ahora hace mucho tiempo que estoy. Llegué a los 100 partidos, que no es poca cosa. En la cancha estuvo mi familia porque sabía que me iban a entregar la camiseta por los 100 partidos y encima hice el gol. Estoy muy contento y agradecido a este club, a la gente y a mis compañeros. La verdad que todos me demuestran su cariño todos los días.

- ¿Si te anulaban el gol ibas hasta Ezeiza a quejarte?

- No paraba de rezar, de pedir por favor. En un momento creí que lo iban a anular, porque el Pata me dijo “por ahí lo toqué un poquito” (al defensor). Pero por suerte, después de un tiempo, lo cobró. Estoy muy feliz. No hubiese ni soñado este momento.

Lo concreto es que el zurdo se dio un tremendo gusto el lunes por la noche. Con su familia primero sobre el verde césped para ser parte del homenaje y luego alentando desde la tribuna, escribió su página 100 en el Lobo. Y, de yapa, con victoria grupal para iniciar el certamen, con conquista propia para liquidar el encuentro frente a Vélez y con el cariño de todo un público Mens Sana que desde hace año lo tiene como uno de sus favoritos. Merecido lo tiene.