Alrededor de 150 modelos de autos bajarían de precio

Estas versiones pasarían a costar entre un 7 y un 8 por ciento menos. Sin embargo otros 179 no se verían afectados por la medida y hasta un pequeño núcleo de 25 subirían de valor

En el cada vez más competitivo sector automotriz argentino se viven momentos de enorme expectativa a la espera que finalmente se confirme la eliminación de los impuestos internos que afectan al sector y que significaría una importante rebaja para numerosos modelos. De esta forma calculan que son unas 150 versiones que van a pasar a costar entre 7% y 8% menos de lo que se paga hoy en los concesionarios.

Estos impuestos gravan a los autos y utilitarios deportivos cuyo precio al público oscila entre $520.000 y $1,1 millón (es decir precios mayoristas de entre 380.000 y 800.000 pesos). En tanto que la medida no alcanza a los modelos que superen los 800.000 pesos mayoristas y que hoy tributan 20% de impuestos internos.

Eso hará a esos vehículos un poco menos caros, dentro de un mercado donde no existen los cero kilómetro baratos, ya que en la Argentina, las gamas de “entrada” a cualquier marca comienzan arriba de los 12.000 dólares. Los cero kilómetro que en la actualidad se venden a menos de 300.000 pesos son apenas 15.

Lo cierto es que de acuerdo a un trabajo de la consultora Abeceb, en la actualidad se comercializan en el mercado argentino nada menos que 861 modelos y versiones de autos, pick ups, utilitarios y utilitarios deportivos, de los cuales 329 están alcanzados por los impuestos internos, sumadas las franjas que pagan el 10% y las que pagan el 20%.

YA LO ADELANTARON

La eliminación de la primera franja del impuesto, de acuerdo al proyecto oficial debería generar una baja generalizada. De hecho, algunas automotrices ya se adelantaron y están descontando a cuenta: Toyota prometió devolver en efectivo 7% del precio de venta a todos los clientes que hayan comprado vehículos alcanzados por el impuesto del 10%. La única condición que impuso su titular, Daniel Herrero, es esperar hasta la eliminación concreta del gravamen. Hay otras marcas, en especial las de alta gama, que están aplicando descuentos de 7% sobre los modelos afectados por el anuncio de la rebaja del impuesto. No lo anuncian a viva voz, sino que se lo ofrecen a sus clientes una vez que están sentados en la concesionaria.

Un dato que al menos genera cierta confusión es por qué la baja será del 8% y no del 11%, que es el impacto real del impuesto sobre los precios. Eso se explica porque casi todas las marcas no trasladaron completamente al precio el impacto del impuesto, para poder seguir vendiendo y por eso van a aplicar la rebaja por el monto de más que efectivamente están aplicando.

Con respecto a los modelos con valores mayoristas superiores a los $ 800.000, es decir $ 1,1 millones al público no se prevén rebajas. Es decir que se estima que unos 179 modelos no verán afectados sus precios y coincidente con los dichos del titular de Acara, Dante Älvarez hay un pequeño grupo de unos 25 modelos que subirían los precios, dado que sus valores estaban congelados por los concesionarios para que no superaran el piso del impuesto y con la eliminación del mismo sus valores al público serían actualizados.

Entre las marcas y modelos que podrían verse beneficiados están la dos versiones de Alfa Romeo que se venden en el pías, casi todos los A3 y dos versiones del A4 de Audi, casi toda la Serie 1 de BMW, menos la versión y la Serie 2 menos la versión cabrio) y las Chevrolet Captiva y Trade Blazer.

Además se beneficiarían toda la gama de Citroën C4 Picasso, los DS3 y DS4, los Ford Kuga, S-Max y Mondeo, las más caras del Honda Civic y HRV y toda la gama de la CRV. En Hyundai se beneficiarían el Creta, Tucson, i30 y dos versiones de la Santa Fe. También bajarían los Jeep Renegade, cuatro versiones del Compass y otras cuatro del Wrangler. Mercedes-Benz, se beneficiaría con las versiones de la Vito nacional, pero además la gama de Clase A, Clase B, tres versiones del Clase C y una del GLA.

Por último, la lista también abarca todos los Mini, el Peugeot 408 tope de gama, el RSZ y los 3008, 508 y 5008. Toyota tiene afectada por el 10% a su SUV nacional SW4 y los importados Camry, Prius, una versión del Corolla y la nueva Innova. A Renault la baja le pega al Megane III y en Volkswagen afecta a versiones del Golf, al New Beetle, una versión del Passat, al Vento y al Sirocco. También al Volvo V40.