Por otro objetivo

Se acabó la fiesta. Estudiantes ya dio vuelta la página de la Copa de la Liga y se enfocó en su próximo destino: la Copa Libertadores de América. Por eso ayer tomó un vuelo charter rumbo a Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde pasará la noche antes de viajar en el mismo avión hacia La Paz, la capital del país en la que jugará su partido de la cuarta fecha ante The Strongest.

La gran novedad fue la presencia de Tiago Palacios (ver aparte) que tras pasar la noche detenido por su episodio automovilístico se reunió junto a sus compañeros para ser parte de la delegación. Es muy difícil que pueda jugar pero fue una manera de abrazarlo y escuchar los consejos de los jugadores más grandes. Y de los dirigentes, que le tienen preparado un fuerte tirón de orejas.

El resto del plantel tiene a todos los jugadores que habitualmente son titulares en el equipo de Eduardo Domínguez. El único ausente fue Federico Fernández, que sigue recuperándose de un desgarro que lo marginó del tramo final del torneo y también de la Copa Libertadores.

No hay un equipo a la vista porque sin lugar a dudas que Eduardo Domínguez tendrá que meter mano, por un lado por el gran desgaste de sus jugadores en la final jugada el domingo pasado en Santiago del Estero y porque jugar en los 3800 metros de altura de La Paz no es para cualquiera. No se descarta una defensa con cinco jugadores, y es probable que tengan rodaje desde el inicio jugadores como Franco Zapiola, Pablo Piatti y Fernando Zuqui, del mismo modo que Mauro Méndez. Todos ellos no jugaron o lo hicieron no tantos minutos en la final.

El Pincha tiene la necesidad de sumar algo en este partido. Se sabe de la dificultad del caso porque no es sencillo jugar en ese estadio pero una derrota lo complicaría realmente ya que quedaría casi obligado a ganar en Porto Alegre ya que The Strongest se le escaparía en la tabla de posiciones. La gran incógnita es saber hasta dónde le afectará haber jugado un partido con tanta exigencia hace pocos días y un festejo que se excedió en algunos casos.

PALACIOS VIAJÓ JUNTO AL PLANTEL: CÓMO SIGUE SU CAUSA

El futbolista de Estudiantes Tiago Palacios fue liberado ayer con medidas restrictivas, luego de estar detenido por protagonizar un accidente cuando se encontraba en estado de ebriedad.

El mediocampista que viene de consagrarse campeón con el equipo de La Plata en la Copa de la Liga Profesional 2024, chocó con su camioneta contra un surtidor de una estación de servicio y una empleada resultó herida y fue trasladada a un hospital.

Posteriormente, dio positivo en el test de alcoholemia, el cual arrojo 1,84 gr/l de alcohol en sangre.

Ante esto, la Unidad de Flagrancia Este de la Ciudad imputó al jugador de fútbol por lesiones leves culposas, por conducir el vehículo automotor en estado de ebriedad e incumplir obligaciones legales en caso de accidentes de tránsito, por el hecho anterior al que ocurrió en la de estación de servicio, al chocar a otro auto y darse a la fuga.

Luego de pasar la noche del lunes detenido, el futbolista se negó a declarar.

Ayer martes fue liberado con medidas restrictivas: la Fiscalía dispuso la inhabilitación provisoria para conducir por el término de un año, dejando aclarado que el Ministerio Público Fiscal se reserva la posibilidad de requerir al Juzgado en turno la extensión de dicho plazo, para el caso que en ese período no se realice la audiencia de juicio oral y público.

Además, deberá acudir a todas las citaciones de la Justicia, fijar residencia y tiene prohibición de salir del país sin previo aviso y autorización de la Fiscalía o el Juzgado actuante.

Por otra parte, la víctima fue dada de alta, con politraumatismos, pero se encuentra fuera de peligro.

CONTRA GREMIO NO SE JUEGA LA PRÓXIMA SEMANA

La Conmebol finalmente aceptó volver a postergar otro partido de Gremio en la Copa Libertadores. Primero había confirmado que el juego de esta noche contra Huachipato debía suspenderse porque el plantel gaúcho no pudo entrenarse en los últimos días y de hecho el aeropuerto internacional de dicha ciudad está cerrado por las tremendas inundaciones que afectaron al sur de Brasil.

Ayer dio el visto bueno para que el equipo tricolor no reciba a Estudiantes el próximo miércoles en Porto Alegre ya que primero tendrá que ponerse al día contra el equipo chileno. De esta manera el Pincha se evitará volver a viajar más allá que le hubiese convenido suspender el partido en Bolivia y no este en Brasil.