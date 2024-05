Gimnasia, con los ojos en el Bosque por el Concurso y la cancha: los proyectos ganadores

De la ilusión por las obras a una cancha que no estará bien para recibir el lunes a Vélez / Prensa GELP

Finalmente ayer Gimnasia dio a conocer los nombres de los ganadores del Concurso de Ideas para la remodelación del predio del estadio Juan Carmelo Zerillo. Los tres proyectos lograron el primer premio (no hay un podio que los diferencia para no condicionar la elección de los socios) y durante el proceso de selección fueron conocidos por el número de carpeta: 065, 068 y 101. Aunque aún no trascendieron imágenes, sí están las identidades de los profesionales que encabezaron cada presentación, todos pertenecientes al CAPBA 1.

La Secretaría de Concursos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito Uno (CAPBA 1) dio a conocer la identidad de los participantes ganadores el lunes, luego de recibir y chequear que no tuvieran irregularidades las Declaraciones Juradas de los participantes. Los ganadores son los siguientes estudios de arquitectura:

La Carpeta 065, de OP Arquitectos, a cargo de Marcela Orcaje y Gonzalo Pérez (CAPBA I), con Fernando Urquiola como asesor y la colaboración de Carlos Brizuela, Florencia Santillá, Karen Meraildo, Luis Tassara, Carlos Tomassi, Marina Oroz, Agustina Ravettino e Iván Rico.

La Carpeta 068, de los Arquitectos Gustavo Pagani y Hernán Quiroga, cuyo trabajo contó con la colaboración de Vanesa Bisbal, Elián Croronel, Lourdes Anduaga, Milagros Canelas, Milagros Mencegue, Gerónimo Turinetto, Candela Crisafulli y Camila Etcheberry. Además, asesoraron la Arq. Agustina Fae en paisaje y el Ing. Roberto Scasso en las estructuras.

Y para terminar la Carpeta 101, cuyos autores son Diego Manuel García y Matías Zoppi, con la colaboración de Lautaro Sessa / Sebastián Sayar, Joaquín Guevara, Facundo Rolandi y Sofía Stambuk.

Todos los ganadores recibirán hoy, en la sede el diploma y certificado correspondiente que los acredita como autores de las propuestas elegidas y luego tendrán un tiempo para preparar videos y material informativo a los fines de presentarse de la mejor manera de cara a la masa societaria que elegirá en una Asamblea Extraordinaria (en el segundo semestre de este año) cual será el proyecto sobre el club avanzará para la remodelación integral del predio tripero. Sin financiación a la vista, de la idea a la concreción hay un abismo y varios años.

Cuando dicho material esté listo, se realizará una presentación en un evento con fecha a definir y se publicarán en la web del club los detalles de cada una de las tres ideas ganadoras -en igualdad de condiciones- para que los socios y cuenten con la información completa para luego decidir con su voto en Asamblea Extraordinaria qué proyecto quedará firme como “guía ordenadora de obras en el predio del Bosque”, según informó el club en un comunicado. Cada uno de los proyectos se difundirán solamente a través de la web, redes sociales y canales institucionales del Club.

¿CÓMO SIGUEN LAS OBRAS?

En los próximos meses, Gimnasia continuará con las tareas que viene desarrollando en la Tribuna Basile y que se ciñen al proyecto original del arq. Luis Díaz. Se trata de la terminaciónde la escalera de acceso, que permite la habilitación de la platea superior que permitirá sumar 1400 lugares al aforo.

Además, resta la instalación del ascensor para el acceso de los palquistas a sus lugares en el estadio. El club anunció en el centenario del Zerillo que en la segunda parte del año comenzarán a desmontar la tribuna popular para poder avanzar en los restantes 24 metros que completen la tribuna que serán solventados con la venta de plateas y 8 nuevos palcos.