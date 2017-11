Amenazas y promesas de “lucha” en marcha de gremios opositores al Gobierno

Gremios de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), que responde a Sergio Palazzo (Asociación Bancaria) y Pablo Moyano (Camioneros), prometieron dar pelea en la calle contra las reformas propuestas por el Gobierno y Hugo Yasky (CTA) advirtió con "escrachar" a los legisladores que las voten.

"El que levante la mano en contra de los jubilados va a salir publicado con foto y fecha de nacimiento", dijo el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina.

Yasky habló en las puertas del Congreso, durante la movilización de dichas centrales sindicales, a las que se agregaron gremios y organizaciones sociales, en rechazo a las reformas laboral, tributaria y previsional y lo hizo en el mismo momento en que arrancaba en el Senado la sesión que debatía los proyectos propuestos por el Gobierno.

La movilización fue llevada adelante por la CFT, los gremios que responden al secretario gremial de la CGT, Pablo Moyano, y por las dos CTA, la de Yasky y la autónoma, que encabeza Pablo Micheli.

La jornada de protesta incluyó, además, el paro nacional por 24 horas de los docentes de Ctera, que fue acatado por Suteba y la Conadu.

Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, compartió el palco con Yasky, Micheli y Pablo Moyano, entre otros dirigentes.

El secretario de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, uno de los oradores centrales del acto, aseguró: "Hoy empieza la lucha hasta voltear las reformas del Gobierno", luego de sostener que las iniciativas "quitan derechos" a los trabajadores.

En un encendido discurso sostuvo que esta lucha "nos va a tener en la calle" pues implican, agregó, una "desfinanciación del Estado y de la seguridad social. Hemos venido a la puerta del Parlamento para decirles sin eufemismos, con claridad, contundencia, que rechazamos, repudiamos y decimos no a la reforma laboral, tributaria y mucho más a la reforma previsional", completó.

Palazzo aludió además al triunvirato de la CGT al señalar: "Algún compañero confundido dice que no se ha tocado el núcleo duro de los derechos" y no es así porque "se afecta a los trabajadores y organizaciones sindicales cuando las tercerizadas no van a tener el respaldo de una empresa principal" o cuando "las indemnizaciones sean más baratas".

"Lo único que nos dan es un blanqueo", agregó .

Para el dirigente bancario "se repite la historia; cuando gana un gobierno liberal arranca los derechos de los trabajadores, desprestigia a las organizaciones y a los dirigentes para sacarnos derechos, ponerle techo a las paritarias" y recordó que en el año 2000 lucharon "contra la reforma 'banelco' a la que confrontamos", dijo.

A la protesta se sumaron los movimientos sociales agrupados en la Ctep, la CCC y Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) junto con organizaciones sindicales, Pymes y cooperativas.

Además de las organizaciones gremiales nacionales, se sumaron CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo); la Asociación PYME; la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y adultos mayores del país y el Movimiento de Participación Estudiantil (MPE), entre otras.