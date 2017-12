"En mi barrio Savoia jugaba por plata y volvía todo golpeado, hasta que me cansé y fui a Estudiantes"

Marías Ruiz se ganó un lugar en el equipo ante Belgrano y todo hace indicar que ahora podría mantenerse para enfrentar nada más ni nada menos que a Boca. El defensor fue la gran apuesta de Lucas Bernardi para ir a Córdoba y el pibe no defraudó al DT.

El juvenil mostró su felicidad por esta situación que atraviesa y contó cómo fue que pasó de jugar por plata en su barrio hasta llegar al Pincha.

"Somos una familia humilde y laburante. De chico jugué en Gonnet, cancha de 7, Atlético City Bell, después dejé de jugar y un día me fui a probar a Estudiantes y quedé. Yo jugaba por plata en mi barrio Savoia , con señores más grandes, pero mis padres no querían que fuera más porque volvía golpeado y un día me cansé y fui a Estudiantes", contó en diálogo con La Redonda, y agregó que "jugaba de 10, o de 5, la pisaba".

Para el jugador, toda esa estadía por inferiores hasta la Primera no se hizo tan pesada, ya que entiende que "jugar en Primera es díficl si no entrenás, si te fastidias y no trabajás siempre de la misma manera. Yo siempre entrené al máximo, dejando todo y no se me hizo tan pesado. Si yo me relajaba no iba a dar el mismo rendimiento".

Más adelante contó cuándo se enteró que jugaría en Córdoba: Lucas me habló el sábado a la mañana, que fue cuando supimos que Duba no podía jugar. En el momento me dijo que iba a hacerlo de 3, le dije que sí, me animé. Y por suerte no se me hizo incómodo, lo hice bastante bien".

"La formación era con línea de 5 pero tenía que tirarme mñas al medio para tapar la salidad de Reinozo y Godoy", detalló y añadió que "me siento un jugador ofensivo, paso mucho al ataque. Yo mismo me dije que no me iba a retener y traté de liberarme como me pidió Lucas".

De todos modos, marcó algunas diferencias entre Primera y Reserva: "En Primera no hay tiempo, las resoluciones son a uno o dos toques. No hay tiempo para hacer lo que hacías en Reserva, es todo más rápido", cerró.