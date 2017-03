Entran en una casa y atan con la correa del perro a un médico jubilado

| Publicado en Edición Impresa

“Si tienen que guardar plata en casa, escóndanla en los libros”. La sugerencia, inédita y hasta graciosa, surgió cuando todo el peligro se había terminado. Ayer a la mañana, cerca de las 8.30, dos ladrones jóvenes entraron en una casa de 49 entre 29 y 30, muy cerca del hospital Italiano.

Su dueña, Evangelina, había ido a llevar a su hijo al jardín. Es probable que los delincuentes, ambos en torno a los 18 y 20 años, hubieran esperado ese momento.

En efecto, irrumpieron en el domicilio cuando estaba vacío. “Forzaron la puerta con una barreta y empezaron a revisar cajones y otros muebles. Pero los libros ni los tocaron”, lanzó la abogada, con sorna.

Una de las pocas personas que pasó por ahí fue un jubilado, identificado por la mujer como Carlos Tettamanti, de 82 años.

El hombre, que es pediatra retirado, se sorprendió cuando vio la puerta abierta. Había sacado a pasear a su perro y dejó a la mascota en su casa. Después, volvió a lo de su vecina a mirar por qué había cajones desparramados por el piso.

atado con la correa

Sin haber llamado al 911 previamente, el doctor entró y se topó con los asaltantes. Y ellos se enfurecieron ante la chance de que los delatara.

Por eso lo tumbaron al piso de un empujón fuerte y lo ataron de pies con la correa del perro, señaló Evangelina.

Al final de cuentas, los ladrones no se llevaron nada robado y se escaparon a pie. El jubilado, según señaló la abogada, no sufrió lastimaduras, aunque “no se quebró la cadera de casualidad”, según evaluó ella.

“Por lo menos me salvé de que no hicieran un desastre, porque no había nada que llevarse. Puede que a los ladrones los hayan filmado las cámaras de seguridad de un vecino”, cerró la mujer.