La visita de Scioli desnudó las divisiones dentro del PJ local

Diversos dirigentes del peronismo platense no acudieron a la actividad y se acercan a Randazzo

| Publicado en Edición Impresa

La visita que el martes pasado hizo a nuestra ciudad el ex gobernador Daniel Scioli, desnudó las divisiones y tironeos existentes entre las distintas vertientes del PJ local, alimentadas por la falta de definiciones a nivel nacional y provincial en torno del armado de las listas.

El ex mandatario bonaerense, posible precandidato en las próximas PASO, participó de una actividad en una ONG que lucha contra la violencia de género acompañado de varios dirigentes del PJ local, entre ellos, el presidente del partido y ex intendente Pablo Bruera y su hermano el concejal Gabriel Bruera y el ex funcionario provincial Gonzalo Atanasof,

Pero el mismo día y a la misma hora el concejal Pedro Borgini encabezaba su propio plenario llamando a la “unidad” del peronismo en la Ciudad. El gesto fue sintomático, porque dejó en evidencia cierto “distanciamiento” del dirigente sindical con el bruerismo y el sciolismo. Sin embargo, el hombre de uno de los líderes de la CGT Héctor Daer mandó como emisaria a la edil del espacio de Santiago Martorelli, Silvana Soria, quien participó de su plenario pero también se dejó ver en la actividad con Scioli. Un gesto como para no romper lanzas.

La posición de Borgini exhibe buena parte de las dudas que existen en el peronismo. El gremialista, se sabe, mantiene conversaciones con el otro potencial precandidato en las PASO, Florencio Randazzo.

Aún cuando pudiera terminar coincidiendo en la nómina con Scioli, la concejal Florencia Saintout tampoco acudió al acto del ex mandatario ni lo hicieron otros representantes del espacio ultra K del peronismo local.

Mientras esperan definiciones, varios dirigentes creen que en el PJ local habrá PASO

Fuera de micrófono todos los dirigentes sostienen que en el escenario peronista local de agosto “todo puede ser”, mientras esperan las definiciones a nivel nacional y provincial que ordenen el panorama local: ¿Habrá PASO a senador nacional? ¿Cristina será candidata? ¿Se postulará efectivamente Randazzo? Cualquier idea tiene pies de barro por ahora, por eso “la incertidumbre genera más incertidumbre”, dicen al justificar los coqueteos e indefiniciones entre los espacios.

Lo concreto es que hoy por hoy en el Concejo Deliberante los dos bloques del FpV-PJ y FpV-PJ Nacional y Popular trabajan mancomunadamente a nivel legislativo. Pero lo que subyace son intenciones diferentes. Por un lado, un grupo conversa para un frente amplio acercándose cada vez más a los intendentes del grupo Esmeralda y a Randazzo. Entre ellos, los diputados Valeria Amendolara y Gustavo Di Marzio, Victoria Tolosa Paz, el concejal Fabián Lugli, los históricos Roberto “Pocho” Prandini y Carlos Cottini y Guillermo Chávez, entre otros ,que podrían buscan bocetar posibles alineamientos. Ninguno de ellos fue al acto de Scioli.

Estos sectores dejan “por ahora” afuera de cualquier ensayo de unidad al sector ultra K. En el caso de Bruera, deslizan la idea de “construir juntos pero cambiando los protagonismos”. De Scioli se ven lejos.

En el caso de Gonzalo Atanasof, el ex titular de Aubasa sí se mostró junto al ex gobernador, con quien mantiene un vínculo estrecho. Sin embargo, según se comenta en los corrillos platenses, también conversa con sectores afines al ex ministro del Interior y Transporte.

ESPERA

Las conversaciones entre las agrupaciones políticas internas se mantendrán en el aire hasta que existan señales definitivas de candidaturas en las esferas provincial y nacional. Mientras tanto, cada dirigente ya sale a empujar su propia instalación en la opinión pública, aún sin tener en claro dónde terminará alineándose ni si será miembro de una lista de candidatos para una diputación provincial o una banca en el Concejo Deliberante.

Pero en este abanico de posibilidades, pese a los llamados a la “unidad” que manifiestan en distintos sectores, por lo bajo admiten que una interna a nivel local se ve hoy como una de las alternativas más probables.