Vidal habló sobre los controles antidoping que realizarán a policías

Confirmó, tal como adelantara EL DIA, que se realizarán los estudios, incluidos al ministro de Seguridad y a varios funcionarios. "Esto no es una purga", aseguró

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, advirtió hoy que "no" va a parar de luchar contra las "mafias" que están "adentro y afuera", al confirmar que someterá a test toxicológicos a todos los miembros de la Policía bonaerense, incluido el ministro de Seguridad, Christian Ritondo.

"A los policías corruptos, les dijo que no vamos a parar, mi decisión política es no parar. Sabemos que todavía hay mafias, que están adentro y afuera", enfatizó la mandataria bonaerense, y ratificó también que se ampliará la presentación de declaraciones juradas de la Policía, en los grados de oficiales inspectores y principales; y en todo el personal afectado en el área de lucha contra el narcotráfico.

Durante una conferencia de prensa en la Gobernación, Vidal sostuvo que “no se trata de purgas, que nadie entienda mal, esta es una pelea contra un sistema mafioso, no se trata de un persona o de un grupo se trata de mafias que operan desde hace décadas de la que la política sólo habló o miró para otro lado por eso nada cambió”.

“Se ampliaran las declaraciones juradas de los miembros de la fuerza. Hasta el año pasado, unos 7.000 miembros desde el jefe de la Policía hasta el rango de comisario y subcomisario estaban obligados, a partir de ahora y hasta el 30 de junio no solamente la van a tener que presentar ellos sino 7 mil policías más y acá estamos incorporando a los oficiales inspectores y a los oficiales principales”, sostuvo.

La gobernadora dijo que, además, se incorporará a todos los miembros de las áreas de narcotráfico y crimen organizado "sin importar su rango”.

Vidal subrayó que “todos los miembros de la policía y todos los funcionarios del ministerio de Seguridad, del ministro hacia abajo, serán sometidos a un test toxicológicos de sustancias psicoactivas que se realizarán de manera sorpresiva y administrado por una fundación seria y transparente”.

“Lo hacemos para prevenir el consumo de drogas en el interior de la fuerza porque la policía no esta exenta y quien consume no puede manejar un patrullero, no puede portar un arma y no puede perseguir el narcotráfico”, explicó.

Además, remarcó que su gestión tomó esta medida, “porque tenemos la tranquilidad de que no somos parte y como no somos parte de la mafia podemos combatirla y lo haremos haciendo y estando”.

La mandataria bonaerense recordó que “por la pelea sostenida que venimos realizando contra las mafias que están adentro y afuera del Estado, hoy hay 4300 policías que ya no pertenecen a la fuerza y de ellos hay 360 que están presos”. Y agregó que “el haber obligado a presentar por primera vez para todos nuestras declaraciones juradas públicamente todos los años hizo que hoy haya 73 denuncias penales por enriquecimiento ilícito contra personal jerárquico de la Policía bonaerense que no pudieron explicar su patrimonio”.

Los controles antidoping se realizarán a través de un convenio suscripto con la fundación Fundartox y con la colaboración de su presidente Carlos Damín, jefe de Toxicología del Hospital Fernández de la ciudad de Buenos Aires.





