Un fiscal especial investigará la relación entre Trump y Rusia

Robert Mueller, jefe del FBI con Bush y Obama, supervisará las pesquisas de su sucesor despedido

| Publicado en Edición Impresa

WASHINGTON.- Tras una renovada ofensiva de la oposición demócrata para reclamar respuestas, el gobierno de Donald Trump designó ayer al ex director del FBI Bob Mueller como fiscal especial para investigar de manera independiente si existió una relación entre la campaña presidencial del magnate y el Kremlin el año pasado.

El Departamento de Justicia anunció la designación de Mueller, el hombre que encabezó durante 12 años el FBI con George Bush y Barack Obama, horas después de que la oposición exigiera la creación de una comisión investigadora independiente en el Congreso para saber si Trump y su entorno mantuvieron relaciones secretas con Moscú y si el magnate despidió al sucesor de Mueller para encubrir este vínculo.

Desde que asumió, las denuncias han llovido sobre Trump: que su gente se reunió en secreto con el embajador de Rusia en Washington y discutieron levantar las sanciones contra el Kremlin, que despidió recientemente al director del FBI, James Comey, para frenar su investigación sobre esas relaciones y, finalmente, que entregó información clasificada de Israel al canciller ruso, Serguei Lavrov.

Las comisiones de Inteligencia de las dos cámaras del Congreso de EE UU, ambas dirigidas por la mayoría oficialista republicana, están investigando esas denuncias. Sin embargo, hasta ahora no averiguaron mucho y el escándalo avanza, sobre todo, por las denuncias y filtraciones de datos secretos en los medios más importantes del país.

Por eso, Trump eligió defenderse atacando a la prensa. “Ningún político en la historia ha sido tratado peor o más injustamente”, se quejó Trump en un discurso durante el acto de graduación de 195 cadetes de la Academia de la Guardia Costera de EE UU en New London, Connecticut.

En Washington, los líderes de la oposición demócrata exigieron una investigación independiente y profunda. El titular de la Cámara Baja, Paul Ryan (republicano), se manejó con cautela. “Es obvio que muchos quieren herir al Presidente, pero debemos saber la verdad”, expresó quien fuera un crítico feroz de Trump en la campaña de 2016. Y respaldó el pedido de la Cámara Baja de requerir al FBI los documentos y grabaciones existentes sobre las conversaciones entre el ahora ex jefe de esa fuerza de seguridad, Comey, y Trump, durante los primeros tres meses de gobierno.

DENUNCIA Y SOSPECHAS

El pedido surgió apenas 24 horas después de que The New York Times denunciara que el presidente le había pedido a Comey que abandonara la investigación que estaba realizando sobre el primer asesor de Seguridad Nacional que tuvo Trump, Michael Flynn, y los encuentros con el gobierno ruso, que le valieron su renuncia en febrero pasado. Esa investigación no se limitaba sólo a Flynn, sino que buscaba determinar si el gobierno ruso había interferido en la campaña presidencial, a través del hackeo a los mails del Partido Demócrata y a su candidata, Hillary Clinton, para favorecer a Trump en las urnas.

Las dudas sobre el proceder del presidente y su entorno son tan grandes que ayer por primera vez un líder de su partido, el congresista republicano Justin Amash, habló de un eventual juicio político.

Y en este marco, el presidente ruso, Vladimir Putin, se ofreció a entregar a EE UU las grabaciones de la reunión que la semana pasada sostuvieron Trump y Lavrov en Washington.