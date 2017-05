Entre la maternidad, el teatro y la televisión

“Tener que dividirme es difícil pero no soy ni la primera ni la última madre en dejar a sus hijos para ir a trabajar”, aseguró la humorista, en diálogo con EL DIA

Con casi veinte años de trayectoria, y varios éxitos registrados, Florencia de la V no se toma respiro. A la par de su trabajo más importante, el que desempeña como madre de Isabella y Paul (5), la comediante reparte lo que queda de tiempo entre la televisión y el teatro. Es, en América, parte de la nueva versión de “Polémica en el bar”, y en las tablas integra el elenco de la comedia “Sálvese quien pueda” con la que el domingo a las 20 llegará a La Plata, una ciudad en la que vivió durante su adolescencia y en la que forjó un vínculo con los equipos locales (ver aparte).

“Me cuesta mantener en equilibrio la casa y el trabajo, sobre todo porque los nenes son chicos y me extrañan. Tener que dividirme es difícil pero no soy ni la primera ni la última madre en dejar a sus hijos para ir a trabajar”, aseguró la humorista, de 42 años, en diálogo con EL DIA.

Para ella, la maternidad es “lo más importante” de su vida, un deseo que logró cumplir en 2011 cuando, con su marido Pablo Goycochea, lograron convertirse en padres de mellizos gracias a un vientre de alquiler.

Presente en cada paso de sus hijos, Flor disfruta de hasta aquellas cosas que, en general, otros detestan como los llamados grupos “las mamis del jardín”, algo que siempre le ha sido de mucha ayuda y que le permite mantenerse más cerca e informada sobre las actividades de sus pequeños aún cuando está lejos de casa.

Y las giras, cuando hay chicos de por medio, no son fáciles aunque los compromisos profesionales son sagrados y no le gusta dirimir. Por eso, este domingo, en el marco del tour nacional, Flor de la V subirá a escena en el Coliseo Podestá con un único objetivo: robar sonrisas a los espectadores.

UNA CLÍNICA DUDOSA

Escrita por Sergio Marcos y Martín Guerra, “Sálvese quien pueda” está dirigida por Rodolfo Hoppe y presenta “una clínica medio trucha en la que los enredos y los malos entendidos llevarán a un final inesperado, ingenioso y divertido”.

En escena Flor es Mónica, la particular dueña de la clínica a la que dirige -sin demasiado rigor médico- con la ayuda de Hermes, su asistente. Al lugar llegan Gino, un mafioso italiano que necesita operarse el rostro para cambiar su identidad; el doctor Pietrapana, un juez que viene de incógnito para someterse a una lipoaspiración, y Maxi, audaz ladrón que busca refugio tras asaltar una joyería. Las cosas se complican ante la presencia de Lucía, periodista que busca una primicia a cualquier precio; Fiama, una enfermera tan sensual como indiscreta y Mía, paciente que resulta víctima involuntaria del divertido caos general.

De la V prometió “situaciones hilarantes y una historia muy entretenida”, de la mano de un elenco explosivo y con condimentos para todos los gustos que también incluye a Emilio Disi, Osvaldo Laport, Sebastián Almada, Federico Bal, Ailén Bechara, Macarena Rinaldi y Celeste Muriega.

Para ella es “gratificante” compartir las tablas con Emilio Disi, una de las nuevas incorporaciones de la obra que se transformó en una de las más vistas de la temporada pasada en Villa Carlos Paz. “Son muchos años de trabajo con él y reencontrarnos en esta comedia, pensada para toda la familia es increíble, sobre todo porque hace que el trabajo se convierte en placer”, remarcó.

El género de la comedia es para Florencia algo no puede faltar en su vida. Nunca. “Es imprescindible, no sólo en mi vida, sino en general. Creo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra forma de enfrentar las situaciones, es algo bien argentino, que está en nuestro ADN”, reflexionó la ex protagonista de “Los Roldán” (Telefé), y agregó: “La gente cuando se ríe se olvida un poco de los costos, de las crisis, de las cuentas, del supermercado, de ese tipo de cosas. Por eso la sigue y la seguirá eligiendo frente a otros géneros”.

Consultada en relación a cómo hace a la hora de salir a escena con el fin de conseguir carcajadas cuando internamente no se siente bien, la ex conductora de “La Pelu” (Telefé) dijo que no cree en la frase “el show debe continuar”. “En lo personal, nunca viví situaciones tan extremas como para no soportar ir a trabajar, o como para no poder disimularlo. Tengo compañeros que han perdido padres, o familia muy cercana, y han hecho igual la función. Yo no sé si lo haría, tendría que vivirlo. Creo que hay situaciones límites en las que, por más que estés haciendo el éxito más grande de tu carrera, cada uno las debe transitar como cree que debe ser. Hay que respetar”.

De la mano del humor, además, volvió a la pantalla chica, un formato en el que además de los ya mencionados “Los Roldán” y “La Pelu” ha sido parte de “La peluquería de Don Mateo”, “Patito Feo”, “Un año para recordar” y, entre otros proyectos, de los realities: “Bailando por un sueño”, “Patinando por un Sueño” y “Tu cara me suena”. Y lo hizo hace días nomás, en América TV, de la mano de “Polémica en el bar”, un formato del que ya había sido parte en 2002 con Gerardo Sofovich.

LOS ESCANDALOS

En el último tiempo, Florencia de la V ha sido involucrada en diferentes escándalos, algo con lo que dijo no sentirse cómoda aunque antes de salir a responder a los ataques trata de tener en cuenta “de quién vienen”.

Jay Mammon, no hace mucho, salió a decir que cuando hacían “La Pelu”, hace más de cinco años, la comediante lo había hecho sentir mal, incómodo. Y la madre de quien fuera su amigo adorado, Jorge Ibáñez, la acusó de no haberle devuelto la plata que el modisto le había prestado. Aunque trata de no darle entidad a las polémicas, reconoció que son situaciones desgastantes en las que, antes de salir a contestar acusaciones, se fija de quién vienen. A esta altura de su vida, con tantos años de oficio, dijo que sabe cuáles son reales y cuáles inventadas con un objetivo.

“Hay cosas que te ayudan para encarar un ‘Bailando’, por ejemplo. Si vos no hablás de alguien, nadie sabe que estás vivo. Acá mucha gente sin escándalo no avanza a ningún lado. Entonces, cuando vos escuchás a alguien hablando, conocés el paño, sabés por dónde viene. En este momento, ya hay ciertas cosas que me dan gracia, incluso la gente lo nota, y me lo transmite en cada función. Yo creo que hay muy poca gente que puede levantar el dedo para señalar a otra. Nadie, te diría. Cada uno tendrá su cola sucia a su manera”, concluyó.