Reclamo de empleadas de Arba por el incentivo

Afirman que los descuentos cuando tomen licencia por embarazo son “discriminatorios”

| Publicado en Edición Impresa

La decisión de las autoridades de la Agencia de Recaudación (Arba) de descontar el incentivo salarial que cobran sus agentes cuando se tomen licencia, incluso por embarazo o adopción, generó una fuerte reacción de las trabajadoras que calificaron a esa medida de “arbitraria y discriminatoria”.

Numerosas empleadas del ente recaudador movilizaron ayer hasta el despacho del titular del organismo Gastón Fosatti, a quien dejaron una carta en la que expresaron su rechazo a la decisión oficial.

Como viene informando este diario, los agentes de Arba perciben un incentivo salarial por el cumplimiento de las metas de recaudación que representa dos sueldos al año.

Pero las autoridades del organismo resolvieron modificar la liquidación, de modo tal que aquellos agentes que falten por distintos motivos, terminarán cobrando un porcentaje menor. La cuestión generó un fuerte revuelo porque las quitas no sólo se producirán por ausencias sin justificar: también cobrarán menos las empleadas que pidan licencia por embarazo, adopción o maternidad, aquellos que soliciten pre examen o los que se ausenten por el fallecimiento de un familiar.

En la carta que dejaron a Fosatti, las empleadas afirmaron que la resolución es “arbitraria y discriminatoria”, además de violatoria del régimen constitucional y laboral. Y añadieron que “pretender que el incentivo es más justo y que premia la productividad cuando una mujer no se embaraza, decide no adoptar o no llorar a sus muertos, es subestimarnos, degradarnos y maltratarnos en nuestra dignidad de mujer”.

En Arba justifican la medida y afirman que el incentivo “es un premio por productividad y a lo que se apunta es a premiar y reconocer el compromiso de los agentes que más trabajan”.

Los gremios AERI y UPCN se oponen a la medida y no descartan recurrir a la Justicia.