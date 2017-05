Alerta entre jubilados del PAMI por cobertura de medicamentos

En algunos casos ya representan la mitad de los ingresos. Incertidumbre en afiliados y farmacéuticos

Se acerca la fecha de vencimiento del convenio que tiene PAMI con los laboratorios médicos, clínicas y otros prestadores. Y con el correr de los días crece la incertidumbre y la angustia de los afiliados a la mayor obra social del país, que tiene 5.000.000 de afiliados y está en pleno proceso de transformación.

Los jubilados empezaron a hacer cuentas. Después de una resolución que había adoptado el anterior presidente de la obra social nacional, Carlos Regazzoni, en la que establece que quienes ganan más de 8.000 pesos perdieron el acceso al descuento del 100 por ciento de determinados medicamentos, ahora el actual titular del PAMI, Sergio Casinotti rescindió el convenio con los laboratorios y comenzó una ronda de negociaciones con rumbo incierto.

Celia Rodríguez tiene 80 años y un ingreso de unos 10.000 pesos entre su jubilación y una pensión. Como consecuencia, la vecina del barrio La Loma cuenta hasta el próximo mes con la entrega garantizada sin pagar un peso por medicamentos para el colesterol y el sistema cardiovascular. “Después no sabemos qué pasará. Entre los servicios básicos y la posible quita de descuentos para los medicamentos, el dinero se me va a pulverizar. No sé que ocurrirá. Si no me ayuda mi hijo, no sé qué podré hacer”.

El caso de Celia se replica en múltiples jubilados y pensionados que tienen PAMI en la Ciudad.

Eva Rodríguez, quien vive en Hernández, remarcó que “tengo cierta preocupación por el futuro de los medicamentos. Si bien por ahora no necesito muchos, uno nunca sabe a esta edad qué nos puede pasar y se hace dificultoso cada visita a la farmacia”.

María Ester Ramírez vive en Ensenada y tiene que trasladarse periódicamente a La Plata para conseguir sus medicamentos, lo que implica un gasto extra para su economía. “Los medicamentos que actualmente compro con descuento salen caros. Creo que si le sacan el descuento se van unos 3.000 pesos y tengo una jubilación que apenas supera los 7.000 pesos. No sé qué quieren hacer con nosotros”, se lamenta la jubilada de la vecina ciudad.

En las farmacias el movimiento de los jubilados de PAMI está palmo a palmo con el IOMA. Entre ambos representan un 85 por ciento de la actividad diaria y por eso observan con preocupación el rumbo de las negociaciones entre el PAMI y los laboratorios.

“La incertidumbre que genera la disputa entre el PAMI y la Industria afecta la salud de los jubilados y la atención de las farmacias. Necesitamos un manejo responsable y claro para llevar tranquilidad tanto a la población, como a los Farmacéuticos prestadores”, indicaron en el colegio de farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires.

La entidad que preside Isabel Reinoso agrega que “los farmacéuticos argentinos no podemos dar una explicación concreta a los miles de jubilados que concurren a nuestras farmacias a diario para consultar si aún tienen cobertura en medicamentos por y cuáles serán los descuentos. Una cosa es leer sobre lo que les ocurre y otra muy diferente (y dramática) es verlos, escucharlos y no poder responderles. Hoy sólo sabemos que el convenio de provisión de medicamentos que se había firmado hace apenas tres meses fue rescindido por PAMI y que existe gran incertidumbre en los abuelos y también en los farmacéuticos. Hoy estamos brindando la mejor prestación, pero nadie nos informó qué descuento tendrán los jubilados, ni cuáles serán las nuevas condiciones. La red de farmacias que está en cada barrio y cada pueblo del país realiza un gran esfuerzo económico y financiero para que cada paciente que se enferma tenga el medicamento en el momento justo y oportuno”.

En el colegio de Farmacéuticos de La Plata, Gustavo Minghetti, vicepresidente, aseguró que “hay mucha incertidumbre. Por ejemplo, sabemos que por ley no quitarán la cobertura total de los medicamentos para diabetes. Pero para el resto de las coberturas totales no hay certezas. Hoy permiten hasta 4 medicamentos al 100% por afiliado, pero así como fueron quitando de a poco la cobertura total en diferentes remedios, no se sabe qué pasará desde junio en adelante”.