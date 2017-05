Randazzo desafía a Cristina y ya arma listas para ir a la interna

Desde el entorno del ex ministro descartan un escenario de unidad y redoblan la apuesta

“Quiere legitimar una unidad que no existe y después ser la dueña de la lapicera. Nosotros vamos a las PASO, nos ampara la ley, no depende de ella”. Con esa dureza, uno de los principales armadores políticos del ex ministro del Interior Florencio Randazzo respondió ayer, fuera de micrófono, al pedido de Cristina Fernández de Kirchner de conformar un frente de unidad detrás de su candidatura para las elecciones legislativas de octubre.

El randazzismo ratificó de esa manera su intención de competir en las PASO del peronismo pese al pedido de reagrupamiento formulado por la ex presidenta al señalar que“no está planteando la unidad, sino la lista única”.

“Vamos a presentarnos en las PASO con listas de legisladores nacionales y de legisladores provinciales de todas las secciones. Vamos a estar presentes en todos los municipios. Estamos en medio de ese armado, juntando los avales”, dijo ayer a EL DIA uno de los referentes del randazzismo en la Provincia.

Uno de los que formuló declaraciones públicas luego de la aparición de Cristina en una entrevista televisiva el jueves en un canal de cable fue Alberto Fernández. El designado jefe de campaña de Randazzo, aclaró que “la unidad ya existe. Lo que planteamos es ir a unas PASO, y las PASO suponen debatir en un espacio de unidad. Cristina no está planteando la unidad, sino la lista única”.

Por su parte, el jefe del Bloque Justicialista en la Cámara de Diputados de la Nación, Oscar Romero, insistió en pedir que el liderazgo del PJ se dirima en las PASO para que la unidad sea “legitimada democráticamente y no acordada entre cuatro o cinco”.

POR AFUERA, NO

En medio del silencio de Randazzo, quien tuvo su última aparición en un video que circuló en las redes sociales en una reunión de dirigentes de su sector, uno de los que formuló declaraciones fue Eduardo “Bali” Bucca, intendente de Bolívar y uno de los principales referentes de Randazzo en territorio provincial.

El jefe comunal aseguró que “no puede pasar” que el randazzismo compita por fuera del PJ, al afirmar: “Somos parte de un mismo espacio y estamos trabajando una unidad que sea inteligente, no puede ocurrir de ir por afuera. Vamos a trabar por dentro del peronismo, ampliándolo”.

En el marco de una entrevista radial, consideró que “la incertidumbre está en el espacio que hoy lidera el kirchnerismo más duro, que pretende una lista única sin participar de las primarias”.

En la misma línea, un dirigente que llegó al randazzismo hace pocas semanas tras su salida del massismo, el triunviro de la CGT Héctor Daer, afirmó que “no está en ningún punto considerado” que el ex funcionario se presente a las elecciones por fuera del peronismo, al enfatizar que “no” están “para alternativas estudiantiles”.

En tanto, el diputado provincial y referente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro aseguró que “lo mejor es construir la unidad después de las PASO”, al apuntar que “no sería saludable” que los candidatos se decidieran sin el voto de los bonaerenses.