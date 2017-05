La Provincia pide un "esfuerzo adicional" a quienes utilizan la Autopista

De esa manera argumentó el incremento en el peaje que hoy fue discutido en una audiencia pública desarrollada en nuestra ciudad

El Gobierno bonaerense destacó hoy la necesidad de subir el peaje en la Autopista La Plata-Buenos Aires al considerar que "es lógico que hagan un esfuerzo adicional quienes utilizan las obras de mejoras en la autovía".

El ajuste de la tarifa fue dispuesto en febrero y suspendido después por la Justicia, asunto que se trató en una audiencia pública desarrollada en el Colegio de Abogado de La Plata.

"Creemos que es lógico que quienes utilizan las autopistas sean los que hagan un esfuerzo adicional, sino sería injusto para quienes no", aseguró el presidente de la empresa AuBaSa, Víctor El Kassir.

"No tenemos el concepto de que cobramos las obras, sí el de hacer la inversión para que quienes la utilicen. En este último año y medio, AuBaSa no sólo cumplió con el 100 por ciento de las obras previstas en el contrato de concesión, sino que ha hecho aun mas de las pautadas", puntualizó.

El funcionario informó que "hubo una propuesta de la Unidad de Control de Concesiones Viales para un suba del 33% en horario no pico, en tanto un 25% en horario pico".

La audiencia es uno de los requisitos fijados por el juez en lo Civil y Comercial de La Plata José Catoggio, quien al hacer lugar a un planteo judicial de la Defensoría del Pueblo provincial y la organización "Consumidores Responsables", objetó que el aumento del peaje se había dispuesto sin previa audiencia pública.

La propuesta de aumento que el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el 14 de febrero establece un aumento en los peajes de Hudson y Dock Sud de la Autopista de $15 a $20 para automóviles (categoría 2) en horario normal y de 20 a 25 pesos en hora pico, que va de 7hs. a 10hs. sentido a la capital federal y de 17hs. a 20hs., mano a Provincia.

En tanto que en la Autovía 2 la suba pretendida en las cinco cabinas lleva de $45 a $75 para los peajes Samborombón, La Huella y Maipú, y de 65 y 70 pesos para Madariaga y Mar Chiquita, respectivamente.

Por su parte, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, se manifestó en contra de "audiencias públicas así como están planteadas" al considerar que son un procedimiento no vinculante que debe seguir el Poder Ejecutivo para fijar los aumentos de tarifas de los servicios públicos privatizados y la participación de los consumidores para opinar "es mera formalidad".

Lorenzino, sostuvo "no es oportuno otro aumento más, venimos de 16 meses de aumentos de tarifas y los salarios no crecieron en la misma proporción" y sobre al considerar que se trata de una empresa administrada por el estado y cargar toda la falta de inversión y desarrollo no hecho durante los últimos años en los usuario quienes están siendo castigados en demasía".

"Por tratarse de una empresa del estado podría hacer la inversión y esperar otro momento, cuando la situación mejore o cuando empiece haber una reactivación económica que permita que los salarios se recuperen y recién ahí empezar a gravar al bolsillo de la gente", argumentó el funcionario.