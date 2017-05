De la mano del Vasco, el Pincha cantó victoria y vuelve a coparse

Aguirregaray fue clave en las dos áreas para el triunfo en un partido en el que le llegaron muchísimo. Está otra vez en zona de acceso a la Libertadores

Por NICOLAS NARDINI

Alivio. Esa es la palabra que seguramente sintió el hincha de Estudiantes tras el pitazo final de Silvio Trucco. Porque más allá de la diferencia de dos goles, fueron tantas las llegadas que le generó al Pincha Unión de Santa Fe, que hasta el último segundo los dirigidos técnicamente por Nelson Vivas tuvieron que sudar la gota gorda para aferrarse a la idea que de que la sumatoria de tres puntos ya no corría riesgo. En definitiva, lo más importante para el Pincharrata fue que logró el objetivo que perseguía en la previa de la fecha, que no era otro que sumar tres unidades y volver a meterse en el lote de los conjuntos que a esta altura del torneo se están clasificando para la Copa Libertadores de América de 2018.

Fue un partido que se abrió rápido para el León. A los dos minutos de juego, una pelota parada bien ejecutada por Augusto Solari derivó en la primera gran emoción de la noche. El ex River envió un gran centro desde la izquierda, Viatri alcanzó a peinar el envío y, por el segundo palo, el siempre oportuno Matías Aguirregaray definió al gol, bien ubicado por el segundo palo. Ese quiebre en el marcador, lejos de convertirse en un aliado para ganar en tranquilidad, no le permitió al equipo de Vivas manejar con inteligencia el encuentro. Por el contrario, perdió el control de la zona media y el Tatengue empezó a hacer su negocio.

Para Estudiantes el pecado mayor fue la falta de equilibrio en la mitad de la cancha. El esquema con dos hombres bien abiertos por las bandas y dos mediocentros, no le permitió generar allí una supremacía. Unión empezó a manejarle el balón con Magallán (sobre todo) y con Pittón, por lo que los visitantes lograron poner muchas pelotas entre líneas que derivaron en llegadas claras sobre la portería de Mariano Andújar.

Leyó rápidamente la situación táctica Nelson Vivas y decidió corregir, con un movimiento de piezas que, de todas maneras, no fue solución para el problema. Quintana pasó a jugar más cerrado, con lo cual Damonte y Cascini ya no estuvieron tan solos para la recuperación. El Tatengue le siguió llegando y las desinteligencias dejaron expuestos a los marcadores centrales. De hecho, durante el partido hasta hubo intercambio de indicaciones entre Desábato y Damonte, que no se ponían de acuerdo en la solución para el manejo logrado por la visita.

Mientras en defensa el dolor de cabeza se hacía más ostensible, en ataque se veía lo mejor del León, que buscaba por las bandas a partir de la buena labor de Augusto Solari por sobre todas las cosas y que también hacía daño con la pelota parada. Fue esta última vía la que le dio la chance de

llegar al segundo gol. Después de una acción aérea, el Vasquito Aguirregaray pescó otra pelota suelta dentro del área y consiguió de ese modo poner el 2 a 0. Quizás sonaba exagerado ese resultado parcial , pero el Pincha tuvo como mérito su gran poder de fuego de tres cuartos hacia adelante, aún con sus problemas de desequilibrio en la zona medular. El 2 a 0 encaminó la historia para el León, pero la faena siguió siendo agitada hasta el final.

El oriental Aguirregaray terminó siendo un hombre crucial en las dos áreas. Porque además de conseguir los goles, logro sacar dos pelotas sobre la línea de su propia portería y dio, así, un gran respaldo para el resultado, ante los embates constantes del elenco de la ciudad de Santa Fe.

El complemento encontró a Unión tomando la iniciativa y al Pincha con serios problemas de equilibrio. El ingreso del Chapu Braña dio algo más de combate, pero ni con el histórico volante la cuestión tuvo una solución. A esa altura, Andújar creció de manera considerable y fue otro de los puntales de un triunfo fundamental en este pelea por acceder a la Libertadores del año que viene.

El panorama de manejo de pelota y terreno para el Tatengue, no inhibió las posibilidades de meter acciones importantes de contragolpe para el Pincha. Solari, Toledo y Otero tuvieron situaciones clarísimas que bien podrían haberle dado a los de Vivas una victoria con ribetes de goleada. Fue un partido alocado, con muchos errores y desajustes defensivos, que generaron no menos de 25 situaciones de gol, computando las llegadas de ambos elencos.

Para Estudiantes, lo más importante de todo fue el triunfo y el cariz de equipo de Libertadores que volvió a adoptar al llegar a los 47 minutos. Quizás el trajín físico y el cansancio le pasaron factura a un equipo que, sin jugar con equilibrio, de todos modos se apunta un triunfo vital.