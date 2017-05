Randazzo dio otro paso para darle pelea al kirchnerismo

Presentó avales para que la Justicia lo autorice a participar de las PASO

| Publicado en Edición Impresa

Una ley no escrita de la política sostiene que por cada paso formal que dan los protagonistas, debe computarse otro en el plano de lo simbólico. Eso es justamente lo que ocurrió ayer con el sector peronista que promueve la candidatura de Florencio Randazzo en la Provincia para enfrentar al kirchnerismo en las PASO del PJ, si es que la Justicia lo avala.

En el terreno formal, el randazzismo presentó las 30.000 firmas de ciudadanos bonaerenses que recolectó en las últimas semanas para avalar ante la Justicia su participación en las Primarias del 13 de agosto, tal como lo establece la ley nacional 26.571 y también la normativa provincial.

Los avales fueron presentados por el jefe de campaña, Alberto Fernández, y por los apoderados Eduardo Di Rocco y Norberto García en una conferencia de prensa que ofrecieron en un local sindical porteño, donde exhibieron una treintena de cajas que contenían las planillas con una parte de las firmas reunidas por este espacio que aspira a competir por el PJ bonaerense.

Según pudo constatar EL DIA en el lugar, tanto Fernández como los apoderados anticiparon que el randazzismo se presentará con candidatos propios en las ocho secciones electorales y en los 135 distritos, desde el cargo de concejal hasta el de senador nacional. El trío desestimó además la posibilidad de que los avales puedan ser impugnados.

“Para que no haya primarias se tendría que reunir el Congreso y derogar la ley”, aseguró García, al tiempo que “Lalo” Di Rocco sostuvo que las firmas fueron chequeadas con el padrón bonaerense y Fernández informó que la Justicia electoral ya le dio al sector un código para que pueda cargar los avales en el sistema interno del PJ bonaerense.

AGUARDAN PASES

En el plano de lo simbólico, en tanto, la presentación de los avales buscó plantar bandera y terminar con las dudas sobre la real voluntad de Randazzo de enfrentar a Cristina Kirchner. De hecho, en el entorno del ex ministro del Interior y Transporte se especuló ayer con la posibilidad de que la ex presidenta desista de candidatearse y que, en cambio, impulse a un “muletto”.

“La señora dijo que Florencio fue su ministro, con lo cual no lo considera a la altura para competir con ella”, deslizó un dirigente que se acercó al local del gremio de la Sanidad, donde se pudo ver al jefe de ese sindicato y triunviro de la CGT, Héctor Daer. Con esa lógica, la sola ratificación de la voluntad de competir por parte de Randazzo sacaría de la cancha electoral a Cristina.

El efecto político de esa estrategia randazzista sería un corrimiento de dirigentes que ahora apoyan a la ex presidenta, pero que si no la tuvieran como “su” candidata podrían cruzar la calle hacia la vereda de enfrente. En especial, los armadores del ex ministro apuntan a meter dudas entre los intendentes del Conurbano que, en su mayoría, siguen alineados con los K.

Las conocidas pretensiones de La Cámpora, expresadas por su jefe Máximo Kirchner, para obtener lugares de privilegio en las listas del PJ-FpV también son agitadas por el randazzismo para que los intendentes reconsideren su posicionamiento interno.