La UCR sale a recaudar fondos para un monumento a Alfonsín

El partido puso a la venta bustos del ex presidente para costear los gastos

| Publicado en Edición Impresa

Tendrá 2,20 mts. y será de bronce. Lo mostrará caminando, con los brazos hacia atrás, en un gesto que era muy propio de él. Así será la escultura que se erigirá en la Plaza Moreno con la figura del ex presidente Raúl Alfonsín para homenajearlo como “padre de la democracia”, y que motoriza el radicalismo local a partir de una curioso llamado a la contribución de los platenses políticamente afines y también a los adversarios.

Se trata de una ordenanza votada en 2010 en el Concejo Deliberante que autoriza y establece el emplazamiento de la imagen del ex presidente en la zona de la plaza lindante a la calle 12 y la avenida 53, de la misma forma que en el otro extremo, frente a la Catedral, se lucen los bustos de Juan Domingo Perón y Eva Duarte, y que debe realizarse con fondos partidarios.

Siete años después la UCR local se propuso dar cumplimiento a la norma antes de fin de año, encabezando una movida con la participación vecinal y del artista autor de la obra, el escultor Carlos Benavídez. Fue idea de él que a la escultura “la pague el pueblo”, por eso realizó 1.260 bustos de escritorio de Alfonsín de yeso piedra que fueron lanzados a la venta a un valor de $1.200 y que, con cada adquisición, se estará contribuyendo al trabajo y materiales de la escultura final.

El impulso fue del presidente del Comité Provincia, Daniel Salvador, quien, además de conveniar la movida con el artista, creó una comisión organizadora en la que trabajan el titular de la Junta Central, Claudio Frangul, dirigentes partidarios de distintas vertientes y militantes de la Juventud Radical.

“Ya vendimos 250 bustos y estamos entusiasmados. La juventud del partido está trabajando muchísimo y no sólo los compran afiliados, también hay muchos extrapartidarios y hasta vendí tres ejemplares a dirigentes del peronismo”, contó Frangul.

Y contó que los nombres de los 1.200 platenses que contribuyan a la causa estarán grabados al pie del monumento.

“CONTAR LA HISTORIA”

“Los artistas hacemos eso: de una u otra forma contamos la historia”, definió con simpleza Benavídez cuando se le consultó por este proyecto sin omitir que en su trayectoria y obra figuran estatuas que homenajean a deportistas, artistas y al ex presidente Juan Domingo Perón. A pesar de vivir en la Ciudad de Buenos Aires, ya hay una huella suya en nuestra ciudad: la escultura en homenaje a Mercedes Sosa que se emplazó en el Paseo del Bosque.

La imagen de Alfonsín no será un busto, será una figura de cuerpo entero en una posición dinámica y medirá más de dos metros. “Será de bronce, como todo lo que tiene destino de eternidad”, comentó el escultor. “Cuando nosotros no estemos, la escultura seguirá ahí, para la posteridad, como el sistema democrático que el ex presidente contribuyó a reparar luego de una etapa tan nefasta de nuestra historia”, agregó.

Y sobre la elección de la imagen, contó: “Consulté a todo el mundo, a amigos de él, a historiadores, a ex funcionarios. Miré fotos y pregunté y la imagen de cómo debía ser la estatua se me vino inmediatamente a la cabeza: todos me decían que Alfonsín era un hombre que escuchaba y que muchas veces lo hacía caminando. Por lo tanto, busqué inmortalizarlo escuchando al pueblo y caminando hacia el futuro”.

DONDE SE VENDEN

Con dirigentes como Carlos Fernández, Pablo Nicoletti, Germán López y Lucas Mengoni, la comisión a cargo de la venta de los 1.260 bustos numerados y con certificación de la colaboración se venden en la sede de la Junta Central, en 48 entre 5 y 6 Nº522, de lunes a viernes de 12 a 18, o llamando al 429-1200 int. 5041 o al celular 15 656-0456.