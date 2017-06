La pelea Cristina-Randazzo desata una guerra de nervios en el PJ

La ex presidenta se encamina a armar un frente electoral sin el peronismo. La alternativa Máximo

Randazzo, durante el lanzamiento de su sector interno en el peronismo. El kirchnerismo insiste en no ir a las Paso contra el ex ministro y arma su propio frente electoral

El peronismo bonaerense vive por estas horas una guerra de nervios. La decisión de Cristina Kirchner de armar un nuevo frente electoral y no utilizar el sello partidario para cerrarle el camino de las Paso a Florencio Randazzo, provocó un estado deliberativo que alcanza incluso a quienes presionan para que la ex presidenta sea candidata a senadora por la Provincia.

Esa inquietud se mostraba sin tapujos anoche, cuando intendentes, el jefe partidario Fernando Espinoza y dirigentes K, analizaban la estrategia electoral que podría dejar al PJ fuera de la carrera electoral.

Cristina Kirchner avanza en la decisión de conformar el Frente Ciudadano para la Victoria -el acuerdo electoral del que participarían diversas fuerzas, entre ellas las de Martín Sabbatella y Luis D`Elía-, cuyo aspecto central sería la exclusión del peronismo como partido político. De esta manera, según los estrategas K, Randazzo no podría ir a las Paso contra la ex presidenta ya que los avales que presentó para competir son de afiliados al peronismo.

Con esta jugada, el dirigente de Chivilcoy, que ayer mostró en público su slogan de campaña y los colores que utilizará, podría ir a las Paso con el sello del PJ o con el de otros partidos como Hacer por Buenos Aires o Parte, el partido que lidera su jefe de campaña, Alberto Fernández. Pero no podría confrontar directamente contra la ex presidenta.

La posible decisión del kirchnerismo de dejar afuera al PJ bonaerense del nuevo frente abrió grietas. De hecho, numerosos dirigentes resisten esa estrategia electoral que se le atribuye al ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.

La opción de que el PJ no participe del nuevo frente que lleve como candidata a la ex presidenta Cristina Kirchner, como lo había adelantado el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, provocó el malestar de la mayoría de los intendentes que además protestaron porque nadie los consultó sobre esta maniobra que le entregaría el sello partidario y los recursos de campaña a Randazzo. Anoche, esa cuestión era motivo de un fuerte debate en una cumbre que se desarrollaba en capital federal.

EL RUMOR DE MAXIMO

En medio de ese cónclave se multiplicaban las versiones sobre el armado K. Por caso, circulaba el rumor nacido en el riñón de La Cámpora en el sentido de que Cristina finalmente no sería candidata. La bomba política es que podría ser reemplazada por su hijo Máximo.

Máximo Kirchner es diputado nacional por Santa Cruz y tiene dos años más de mandato, pero hay un dato clave que no puede ser pasado por alto: nació en La Plata y podría ser candidato en la provincia de Buenos Aires. Si ese trascendido adoptara visos de realidad, el hijo de la ex presidenta sería quien encabezara la lista de senadores nacionales.

La alternativa de que Cristina no compita pese al operativo clamor lanzado por varios intendentes ultra K, se analiza en el campamento de Randazzo. De hecho, se comenta en su entorno, está convencido de que la ex presidenta no competirá y que lo anunciará a último momento, sobre el filo de la presentación de listas previsto para el sábado 24.

¿Qué podría hacer desistir a Cristina de ser candidata en esta elección? Diversos analistas indican que, si bien tiene un piso de votos considerable, su techo electoral no podría romper el 34%. Es decir, no tendría la certeza de poder derrotar al oficialismo en la Provincia y, de esa forma, hipotecaría su futuro político de cara a la presidencial de 2019.

Hay quienes creen que esa adhesión sería poco premio para alguien que supo llegar al 54% de los votos cuando fue electa presidenta.

El debate cruza otra cuestión: el rol que hipotéticamente podría jugar Cristina en el Senado. ¿Logrará conducir un bloque en el que sus integrantes responden a los gobernadores que, a su vez, dependen de la caja de la administración de Mauricio Macri? ¿Volverán a someterse los mandatarios a la conducción de la ex presidenta cuando muchos de ellos están embarcados en la construcción del post kirchnerismo?

En medio de esos interrogantes sin respuesta Randazzo decidió ayer acelerar su instalación pública con el lanzamiento de su espacio “Cumplir”. Insiste en competir en las PASO del peronismo, apostó a la necesidad de ser una “oposición seria” y aclaró que “no hablará mal de ningún compañero o compañera”.

Del encuentro participaron el jefe de campaña, Alberto Fernández, y los intendentes Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham) y Eduardo “Bali” Bucca (Bolívar), los tres armadores del espacio, entre otros jefes comunales del interior bonaerense. También asistieron el senador Juan Manuel Abal Medina, el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez y los dirigentes Fernando Navarro y Emilio Pérsico, ambos referentes del Movimiento Evita.

“Esto tuvo como fin poner en conocimiento de la gente que hay un espacio dispuesto a competir en las PASO del PJ o del frente que el PJ constituya”, resumió Fernández. El kirchnerismo, no piensa lo mismo.

El miércoles vence el plazo para la presentación de las alianzas y allí empezarán a develarse algunas de las incógnitas.