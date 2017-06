Cristina y su frente ponen en tensión al PJ

Intendentes reclaman que el partido forme parte del esquema electoral que llevaría a la ex presidenta

Pese al rechazo de intendentes peronistas, el kirchnerismo estaría decidido a avanzar de todos modos en una ingeniería electoral que dejaría afuera al PJ del Frente Ciudadano que llevaría como candidata a senadora a Cristina Fernández.

La posible decisión de “no hacer jugar” a la estructura partidaria del peronismo en la elección, apunta a excluir a Florencio Randazzo, decidido a ir a las Paso contra Cristina.

Pero esa movida viene generando ruido, en especial entre diversos jefes comunales que se le plantaron a dirigentes K durante un encuentro que se desarrolló en las últimas horas en capital federal.

En la sede porteña del PJ nacional se produjeron fuertes discusiones entre los intendentes peronistas, los dirigentes justicialistas tradicionales y los referentes de La Cámpora por la estrategia e ingeniería electoral que se utilizará en las próximas elecciones.

En ese contexto, varios jefes comunales reclamaron que el sello, los símbolos y los recursos del partido no serán “regalados” a Randazzo.

Intendentes peronistas apuntaron contra los dirigentes camporistas y los jefes comunales muy cercanos a la Cristina Kirchner por querer que el PJ provincial que encabeza el matancero Fernando Espinoza no integre el nuevo frente que llevará a la ex mandataria como primera candidata a senadora nacional. Puertas adentro plantearon diferencias con esa estrategia.

Ante la posibilidad de que Cristina Kirchner defina que el PJ bonaerense no participe de las elecciones a horas del cierre de presentación de alianzas y frentes el próximo miércoles, algunos alcaldes advirtieron que “se rompe este espacio porque nosotros somos peronistas y muchos de nosotros no vamos a tolerar que el partido no participe. El pejota no es solo un sello”, señalaron tras el encuentro.

De ese malestar podría nutrirse Randazzo quien aguarda una posible ruptura para sumar a su armado.

De todas formas, en ese cónclave no se alcanzó unanimidad. “Todo lo que se resuelva tendrá que ser refrendado por Cristina porque ella es la que tiene los votos y será quien tiene la última palabra en el armado del frente electoral y también en la elaboración de las listas”, indicó en cambio otro jefe comunal ultra K.

Luego de dos horas de debate, todos los sectores presentes consensuaron un comunicado en el que no hacen alusión a los problemas por la ingeniería electoral para evitar que haya PASO y continúa con el mismo mensaje que dejó Cristina Kirchner en la segunda reunión que se realizó en la casa del diputado Juan Cabandié en el barrio de Caballito en la que pidió que se busque una lista de unidad, a pesar de que Randazzo lanzó el espacio denominado Cumplir.

Los intendentes presentes fueron: Mariano Cascallares (Almirante Brown), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gustavo Menéndez (Merlo), Santiago Maggiotti (Navarro), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Julio Pereyra (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Patricio Mussi (Berazategui), Hernán Yzurieta (Punta Indio), Walter Festa (Moreno) y Juan Ustarroz (Mercedes).

También asistieron los legisladores provinciales Juan José Mussi, Aníbal Regueiro, Mariana Moretti, Gustavo Arrieta, Fernanda Raverta; los legisladores nacionales Carlos Castagneto, Cristina Álvarez Rodríguez y Eduardo de Pedro; el sciolista Alberto Pérez y uno de los apoderados del PJ, Jorge Landau.