Fuerte polémica por el delito entre Ensenada y La Plata

En la vecina ciudad criticaron al jefe comunal por decir que delincuentes ingresan de otros distritos

Concejales y funcionarios de Ensenada salieron ayer a responder con duros cuestionamientos al intendente Julio Garro, quien había afirmado que buena parte de los delincuentes que cometen ilícitos en La Plata ingresan al distrito tanto desde Berazategui como desde la comuna que gobierna el ultrakirchnerista Mario Secco.

En Ensenada, el secretario de Derechos Humanos, Carlos Dabalioni, cuestionó a la política de seguridad del alcalde platense, al tiempo que aseguró que Garro “no puede garantizar la seguridad de su propia casa, robada por su propia policía”.

Las declaraciones del jefe comunal de La Plata se realizaron en medio de un acto público por la plantación de un nuevo ombú en la Plaza Italia, y, según aclaró el propio Garro, “no obedecen a una cuestión política sino a una conclusión estadística que me señalan los comisarios de nuestra ciudad, que me piden un mayor control en los accesos, por lo que reforzamos la vigilancia en el camino General Belgrano y Centenario y en la rotonda de 122 y 52”.

Garro explicó que el delito que más preocupa es el de la “entradera” en los domicilios, y que, en la mayor cantidad de casos “son obra de delincuentes que ingresan a la Ciudad desde esos accesos”.

“En nuestra región, platenses, berissenses y ensenadenses comparten trabajos, universidades y actividades”, dijo Dabalioni y subrayó con ánimo de defensa que “estamos orgullosos de nuestros vecinos”.

Pero todo no quedó ahí. El presidente del bloque de concejales del FpV ensenadense, Martín Slodobian, cargó además contra la administración provincial al decir que “la inseguridad en La Plata es producto de las malas políticas y la incapacidad de la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro Cristian Ritondo”.

“La postura de Garro no hace más que aceptar los altos niveles de inseguridad de La Plata frente a una ciudad más segura como Ensenada”, lanzó el edil y describió que mientras en La Plata no logran cubrir las cuadriculas correspondientes debido a la falta de patrulleros, en Ensenada la Policía “puede ingresar a todos los barrios, cosa que en La Plata no sucede”.

La temperatura de la polémica subió más cuando Slodobian remató: “Garro está consumiendo algo que no lo deja pensar bien”.

REPLICA

Al cruce de estos comentarios salió el secretario general de la municipalidad, Javier Mor Roig, quien acusó al funcionario y concejal ensenadenses de “hacer política con un problema sensible para la gente”.

Y recordó que el ex intendente Pablo Bruera también había advertido ese diagnóstico, apuntando a reforzar los accesos a la Ciudad en el camino Belgrano y Centenario y en la bajada de la Autopista.

“No decimos que los delincuentes sean ensenadenses ni de Berazategui, lo malinterpretaron a propósito. Lo que hemos dicho es que en reuniones de seguridad con los comisarios las vías de escape que utilizan los delincuentes protagonistas de los delitos más graves es la zona lindante a Berazategui y a Ensenada, por eso decidimos reforzar los controles en esa zona”.

Y concluyó: Nadie buscó estigmatizar a nadie”.