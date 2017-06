Cristina deja afuera el sello del PJ para no darle PASO a Randazzo

Iría de candidata por un frente que excluye al peronismo y obligaría a su ex ministro a competir con un sello propio

El kirchnerismo explicitó ayer su estrategia de conformar un frente electoral por fuera del PJ para excluir al ex ministro del Interior Florencio Randazzo e impedirle que enfrente a Cristina Fernández en las Primarias.

Así lo blanquearon intendentes y dirigentes ultra K, quienes volvieron a presionar a Randazzo para que desista de enfrentar el armado que podría liderar la ex presidenta. Con la exclusión del PJ del Frente Ciudadano -el nombre de fantasía que utilizaría el kirchnerismo para ir a las elecciones-, lo que se buscaría es dejar afuera de ese armado al ex ministro, ya que los avales que presentó para competir son de afiliados al peronismo.

De esta forma, Randazzo estaría empujado a presentarse por el PJ puro, tal como sucedió en 2005 con Chiche Duhalde cuando enfrentó justamente a Cristina Kirchner que armó entonces el Frente para la Victoria, u optar por otro sello como Hacer por Buenos Aires -un partido que maneja el randazzismo- o Parte (Partido del Trabajo y la Equidad), el armado electoral de Alberto Fernández. En ambos casos, por fuera del esquema ultra K.

Pero el ex funcionario ratificó su desafío a la cúpula partidaria y lanzará hoy su espacio. Randazzo reiteró su intención de competir en las Primarias del justicialismo bonaerense, al asegurar que no existe “ninguna posibilidad” de que el FpV lo deje afuera de esa contienda. En ese marco, advirtió que sería “una locura que un grupo de trasnochados” quiera expulsarlo del peronismo “para defender los intereses de unos pocos”, en referencia a La Cámpora y al núcleo referenciado en la ex presidenta.

Desde el kirchnerismo, que actúa en tándem con el PJ bonaerense, el intendente de Moreno, Walter Festa, advirtió que la ex mandataria “va a ser candidata por un nuevo frente, el Frente Ciudadano para la Victoria, que tiene una constitución legal que llama a la unidad, pero significa una lista única y ponernos de acuerdo en 15 puntos programáticos”. Traducido, sin interna con Randazzo.

Festa señaló que si Randazzo “quiere competir, tendrá que ir por otra lista o, si quiere ser parte de este frente, calculo que será bienvenido”. El ex ministro rechaza compartir una lista con el cristinismo e incluso no aceptó ser candidato a diputado nacional por esa nómina, ya que pretende ser parte de la “reconstrucción” del peronismo, sin los K, tras las elecciones legislativas.

Mucho más duro fue el alcalde de Avellaneda, Jorge Ferraresi, al referirse al ex ministro. “No tiene sentido” que Fernández de Kirchner se ponga a “debatir con un empleado”, disparó, en alusión a Randazzo.

En tanto, el jefe del PJ Fernando Espinoza, solicitó a las líneas internas “presentar una lista de unidad” como “la mejor estrategia posible” para “frenar el ajuste”.

Sin mencionar a Randazzo, solicitó no agotarse en “discusiones y enfrentamientos tan personalistas como estériles” y pidió “aprender de la experiencia de 2015, entender el momento y actuar en consecuencia”.

Por su parte, Randazzo presentará hoy su frente electoral ante su núcleo de dirigentes, en un acto cerrado que se llevará a cabo a las 10.30 en el Hotel NH City, a metros de Plaza de Mayo.

En ese mitin, que tendrá entre sus oradores al jefe de campaña del espacio, Alberto Fernández, y el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, el ex funcionario dará a conocer el “nombre y los colores” de la plataforma con la que pretende competir en las PASO del PJ.

Por el mismo espacio, el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez aseguró que el kirchnerismo busca “proscribir” a Randazzo y dijo que “atrasaría a la vida del peronismo” que finalmente no se realizaran las PASO en esa fuerza.

Cerca de Randazzo están convencidos de que Cristina finalmente no será candidata y juzgan que es ésa la razón por la que no quiere habilitar la Primaria en el peronismo.