A estadio lleno: Los hinchas albirrojos agotaron las entradas

La expectativa por volver a disputar una semifinal de Copa Libertadores se apoderó hace tiempo del mundo pincharrata y prueba de ello es que en el día de ayer se acabaron las entradas para los hinchas albirrojos, que volverán a copar UNO y más en una noche copera, con todo lo que eso significa.

Tanto las últimas generales como las plateas que quedaban a disposición “volaron” en cuestión de minutos ante la alta demanda para un choque que promete y en donde el Pincha comenzará a definir su suerte en la serie de semifinales ante Flamengo.

MARTÍNEZ, EL ÁRBITRO DEL DOMINGO

Por otra parte, anoche se conocieron los árbitros del fin de semana. Para el partido con San Lorenzo, fue designado Sebastián Martínez y Héctor Paletta en el VAR.

LA RESERVA RECIBE A LANÚS

Desde las 15, el conjunto de Jonatan Schunke se enfrenta a Lanús en el Country Club de City Bell. El Granate marcha segundo en el Torneo Proyección con 26 unidades, cinco más que Estudiantes, que irá en busca de una victoria para seguir cerca de la zona de playoff.

Los convocados por parte del León son: Botti, Rosales, Crivaro, Messina, Caggiano, López Bertero, Colotto, Valentukonios, Traina, Spalletta, González, Alcaraz, Atum, Artal, Ipoutcha, Villar, Silvetti, Sagües Barreiro, Fernández Soler y Basualdo.