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Semifinal de Copa Libertadores 2026

Estudiantes vs Flamengo | Alexander Cacique Medina, en conferencia de prensa: “Tenemos con qué ilusionarnos”

El entrenador de Estudiantes ya palpita la serie que comienza este jueves en UNO

Por Redacción

El entrenador de Estudiantes Alexander "Cacique" Medina brinda la habitual conferencia de prensa en el Country de City Bell que organiza la Conmebol, en la previa del partido que sostendrán Estudiantes y Flamengo este jueves, válido por la semifinal de ida de la Copa Libertadores. El DT del Pincha analiza lo que será un choque histórico en busca de la gran final. “Tenemos con qué ilusionarnos”, resaltó Medina.

Estas son sus frases más destacadas:

* “Marcos Rojo no pasó días fáciles. Él lo que quería era estar acá. Se la jugó y el compromiso que tuvo con Estudiantes fue muy grande. Gestionamos las cargas porque hacía unos días que no entrenaba normal. Por suerte lo hizo bien en estos últimos días y me deja muy contento que esté aquí. Marcos te da jerarquía y experiencia. Le va a aportar mucho liderazgo al equipo en el campo de juego. Estamos muy contentos". 

* “Correa ya no está lesionado, por eso vamos a ver si va de arranque o lo guardamos para el transcurso del partido".

* “Alexis Castro viene evolucionando bien y no creo que tenga demasiados problemas para llegar al partido del jueves”

* "Creemos que el árbitro va a estar a la altura de una semifinal de Copa Libertadores. Tenemos que enfocarnos en jugar".

* "Cuando hemos tenido la oportunidad de ponernos a pensar en el partido de vuelta, decimos que son dos partidos diferentes. Pero nosotros nos enfocamos en este partido del jueves, sin desconocer que tenemos que ir allá. Sabíamos que los partidos se iban a definir de visitante con quien fuera y éste no va a se la excepción. Estamos convencidos de lo que vamos a hacer y conocemos a los rivales, además de tener a futbolistas que saben de la historia de este club y de esta camiseta".

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