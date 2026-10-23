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Abrazos y lágrimas entre Guido Carrillo y Joaquín Correa, a los que se sumó Marcos Rojo

Por Redacción

El último penal atajado por Fernando Muslera a Bruno Henrique, le dio a Estudiantes el histórico pase a la final de la Copa Libertadores. Y así, una vez consumada la victoria ante Flamengo se festejó en la tribuna del Pincha del Marcaná como pocas veces.

Adentro del campo estaban los protagonistas, a puro revoleo de camiseta y reuniéndose en torno al arquero héroe del Maracanazo. ¿Quién podía frenar tanta locura?

Una de las imágenes que más conmovió en las redes sociales fue la de Guido Carrilo y Joaquín Correa, quienes se mostraron llorando frente a la tribuna con los 4 mil albirrojos delirando. Unidos en un abrazo, más tarde se sumó Marcos Rojo, quién les hace un comentario sobre la gente que copó ese sector del mítico reducto brasileño.

"El amor por la camiseta", dice la publicación de la cuenta oficial de la Copa Libertadores en Instagram, en colaboración con la de Estudiantes y los propios Carrillo y Rojo.

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