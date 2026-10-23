Estudiantes atraviesa días históricos después de eliminar a Flamengo en el Maracaná y clasificarse a la final de la Copa Libertadores 2026. Pero la hazaña deportiva también tiene un impacto directo en las finanzas del club: el Pincha ya se aseguró una suma millonaria en premios y ahora va por un ingreso todavía mayor, con la posibilidad de conquistar el título continental y acceder a nuevas competencias internacionales.

El equipo dirigido por Alexander Medina enfrentará a Palmeiras el próximo 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, en busca de la quinta Copa Libertadores de su historia. La clasificación, conseguida después de resistir con diez jugadores y ganar por penales en Brasil, le garantizó al conjunto albirrojo otros 7 millones de dólares por llegar a la definición.

De esta manera, Estudiantes acumula aproximadamente 15,93 millones de dólares en premios por su participación en la edición 2026 del certamen, antes de disputar el partido decisivo. La cifra contempla los ingresos otorgados por la Conmebol según las etapas alcanzadas y los resultados obtenidos durante la fase de grupos, aunque no representa una ganancia neta: todavía deben considerarse los gastos y otros costos asociados a la campaña.

Los números de la campaña y el premio que falta

El recorrido económico del Pincha en la Libertadores se explica por los premios acumulados en cada instancia:

US$ 3.000.000 por disputar la fase de grupos.

por disputar la fase de grupos. US$ 680.000 por las dos victorias conseguidas en esa etapa, a razón de US$ 340.000 por triunfo.

por las dos victorias conseguidas en esa etapa, a razón de US$ por triunfo. US$ 1.250.000 por avanzar a octavos de final.

por avanzar a octavos de final. US$ 1.700.000 por clasificarse a cuartos.

por clasificarse a cuartos. US$ 2.300.000 por llegar a semifinales.

por llegar a semifinales. US$ 7.000.000 por alcanzar la final.

La diferencia más importante llegará con el resultado del 28 de noviembre. Si Estudiantes pierde la final ante Palmeiras, conservará los premios acumulados por su campaña, con los US$ 7 millones correspondientes al subcampeonato.

Si gana, recibirá los US$ 25 millones previstos para el campeón y podría alcanzar US$ 33,93 millones en premios acumulados por su participación en esta edición.

Y la Copa Intercontinental 2026 tiene primero dos partidos previos: uno el Derby de las Américas, entre ganador Libertadores y Concacaf (más de dos millones de dólares en premios) y luego la Copa Challenger (ante el ganador de África o Asia) que da casi tres millones y ganar la Intercontinental son cinco millones.

El Mundial de Clubes, el otro gran objetivo

Más allá de los millones que ya tiene asegurados, Estudiantes también mira hacia el escenario internacional. La conquista de la Libertadores le abriría la puerta al Mundial de Clubes de la FIFA de 2029 (van los campeones del 2026 al 2029 más dos mejore del ranking), a través de la clasificación reservada a los campeones continentales del ciclo correspondiente.

Esa posibilidad representa otro salto deportivo y comercial para la institución, por la exposición global, el enfrentamiento con equipos de otras confederaciones y los ingresos que puede generar una competencia de esa magnitud. Sin embargo, el dinero que podría percibir el Pincha por participar en el Mundial de Clubes 2029 no debe sumarse todavía a sus premios actuales: dependerá de los montos oficiales que establezca la FIFA para esa edición y de su eventual recorrido en el torneo (Boca y River ganaron cada uno poco más de 16 millones de dólares en 2025).

La consagración también le permitiría disputar la Recopa Sudamericana de 2027 frente al campeón de la Copa Sudamericana, además de garantizarle la clasificación a la fase de grupos de la Libertadores del año próximo.