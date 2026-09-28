¿Ahora puede ir a buscar a Rojo?

Estudiantes, se sabe, está en la búsqueda de refuerzos de cara a la Copa Libertadores. Es la idea desde que se conocieron las dos bajas que tendrá para el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, situacion que se potenció luego de las dos lesiones en Santiago del Estero: Gabriel Neves, con ractura no volverá hasta 2027 y Jalil Elìas, desgarrado se perderá por lo menos un mes,

Entonces la salida al mercado de pases cobró más fuerza que nunca. Estudiantes quiere afronar esa serie contra Flamengo con odo sut potencial y entonces al saberse de las bajas obligadas más que nunca en la secretaría técnica están con el teléfono en mano para sumar uno o dos jugadores.

No es sencillo pero el jugador más cercano es Marcos Rojo, ahora mucho más después de conocerse la eliminación de Racing en la Copa Argentina. Si Diego Milito acepta negociarlo el marcador central podrá jugar en Estudiantes para la serie contra el Mengao. Pero las lesiones del sábado puso el foco también en el mediocampo: ¿A quién buscará el Pincha?