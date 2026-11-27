Después de que Boca venciera por 2-0 a Independiente Rivadavia y sellara su clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura, la Liga Profesional confirmó ayer una modificación en el horario de su próximo compromiso. El partido ante Gimnasia en La Bombonera, que estaba previsto para las 22, finalmente se disputará a las 20.30.

El cambio llegó después de una primera publicación del cronograma realizada el miércoles por la noche. En aquella programación, el cruce entre el Xeneize y el Lobo aparecía como el último de la jornada, pero el posteo fue eliminado y, durante las primeras horas de ayer, la organización comunicó oficialmente la nueva hora.

Así, el equipo de Arruabarrena evitará terminar tan tarde su presentación de cuartos de final. Si bien el tiempo de descanso entre partidos no tendrá una diferencia sustancial, el adelanto le dará algo más de margen al plantel en la previa de un calendario exigente, que incluye la final de la Copa Argentina, el miércoles 2 de diciembre, en Santiago del Estero.