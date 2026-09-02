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PABLO DÓVALO, EL “ÁRBITRO DEL PASILLO”

Al Pincha lo dirigirá un árbitro con el que vivió un momento tenso

Pablo Dóvalo, el árbitro del encuentro entre Vélez y Estudiantes

Por Redacción

Estudiantes se volverá a encontrar con un viejo conocido en su partido del sábado ante Vélez en el José Amalfitani: el árbitro será Pablo Dóvalo, quien fuera el que informó a los jugadores en oportunidad del compromiso ante Rosario Central y el “Pasillo de espaldas”. No obstante, esa tarde tuvo un trabajo ejemplar en los 90 minutos.

En esta oportunidad estará acompañado por Sebastián Raineri (asistente 1) y Pablo Gualtieri (asistente 2). La sorpresa es la encargada de VAR: Laura Fortunato.

En los octavos de final del torneo de 2025, Estudiantes venció 1-0 a Rosario Central en Arroyito. Al salir al campo, los futbolistas del Pincha realizaron el pasillo de honor reglamentario pero de espaldas, bajo el lema “de espaldas al poder”, en protesta por decisiones de la organización del fútbol argentino. Dóvalo fue el árbitro y elevó un informe al Tribunal de Disciplina por el incumplimiento del protocolo establecido.

El juez volvió a dirigir a Estudiantes en el inicio del presente Clausura (derrota 2-0 frente a Independiente en UNO), cortando una racha de varios meses sin arbitrar al equipo tras aquel incidente en Rosario.

HORA CONFIRMADA CONTRA CENTRAL

En tanto ayer se confirmó que el partido de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central se jugará el sábado 26 de septiembre a las 17 horas en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

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