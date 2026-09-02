El Pincha y su poder de fuego, en el foco

Estudiantes se quedó masticando bronca en la noche de Uno debido a que fue muy superior a su rival por la séptima fecha del Torneo Clausura, pero no logró estar fino como si lo ha sido en otras ocasiones incluso en este semestre, donde en otras ocasiones llegó menos que frente a la Lepra pero concretó más.

En general, la tendencia de esta segunda mitad de 2026, ha mostrado que el conjunto conducido por Alexander Medina a excepción de los encuentros con Boca y Riestra, quizás los dos más flojos desde el regreso a la competencia, suele probar bastante al arco, pero también pese a eso le ha costado plasmarlo en el marcador.

En la primera fecha, ante Independiente, en lo que terminó siendo derrota 2-0 como local, remató quince veces y tres concretamente fueron al arco defendido por Rodrigo Rey.

Luego, en el postergado de la segunda fecha, visitando a Boca en el estadio Tomás Adolfo Ducó tuvo una de sus marcas más flojas, pateando ocho veces y cuatro al arco del colombiano Álvaro Montero. En la tercer jornada del campeonato, llegaría la primer victoria del semestre, cuando venció en el Jorge Luis Hirschi a Defensa y Justicia 3-0 llegando quince veces y probando nueve veces a la valla visitante. Por la cuarta fecha, mostraría una de sus peores versiones, cuando un equipo sin reacción cayó 2-0 con Riestra y únicamente tuvo un tiro entre los tres palos.

Llegaba el clásico, que terminó en goleada 4-0 producto de 19 remates en total y ocho al arco, de los cuales la mitad terminaría venciendo a Nelson Insfrán. En su visita a Junín, en tanto también tuvo varios intentos con un total de 19 y seis al arco, pero sin embargo caería 2-0.

Por último, en lo que al certamen doméstico respecta, el lunes por la noche en 1 y 57 tuvo su mejor marca contando todas las competencias que disputa, con 24 remates y nueve al arco en total, pero que sin embargo no pudieron hacer caer la valla rosarina.

Pasando al duelo por octavos de final de Copa Argentina frente a Barracas, donde se impuso con autoridad 3-1, necesitó de tres remates para sellar su clasificación a cuartos.

Algo similar a lo que le ocurrió ante Newell’s fue el duelo de ida ante Universidad Católica, donde mereció ganarlo por buena diferencia, pero se lo terminaron empatando en una jugada desafortunada. En esa ocasión tuvo un total de 17 tiros y cinco fueron al arco. Por último, en Chile, donde se trajo la clasificación necesitó de siete ejecuciones al arco para lograr el categórico 3-0 que lo depositó en cuartos de final.

A su vez, siempre que perdió no pudo anotar, mientras que en esta segunda mitad del año convirtió catorce goles y le hicieron nueve.

Lo cierto es que pensando en el choque por Copa Libertadores ante Corinthians no deberá tener la pólvora mojada, para no repetir justamente ante el Timão aquella noche en donde quedó afuera por penales de la Copa Sudamericana.