Alarma en Gimnasia: Nicolás Barros Schelotto no formó parte de los amistosos ante River por una molestia

La ausencia de Nicolás Barros Schelotto se convirtió en una de las principales particularidades de los amistosos que disputó Gimnasia ante River en el Monumental. El Heredero no figuró entre los titulares ni integró el banco de suplentes en ninguno de los dos encuentros, un detalle que no pasó desapercibido teniendo en cuenta su necesidad de sumar rodaje y recuperar protagonismo bajo la dirección de Ariel Pereyra.

Ante las consultas por su marginación, la explicación oficial que brindaron desde el cuerpo técnico apuntó estrictamente a una cuestión física: tanto Barros Schelotto como Maximiliano Zalazar fueron preservados de manera preventiva al presentar sobrecargas musculares. Por ese motivo, ninguno de los dos futbolistas formó parte de los bloques de fútbol ante el conjunto de Núñez.

Más allá del parte médico informal, la baja del Heredero vuelve a poner la lupa sobre su presente deportivo en el club. El volante tuvo escasa participación durante el último semestre y todavía no ha logrado consolidarse como una pieza de recambio habitual dentro de la estructura del Lobo.

En ese contexto, los amistosos frente al Millonario representaban una oportunidad ideal para mostrarse, ganar ritmo de competencia y empezar a pelear por un lugar en la consideración del entrenador de cara a los próximos compromisos oficiales.

Por el momento, desde el cuerpo técnico que comanda el Pata Pereyra descartan de plano que su ausencia responda a una decisión táctica o futbolística y remarcan que obedece únicamente al cuidado físico. De este modo, la evolución de la sobrecarga muscular en los próximos días será determinante para saber cuándo podrá reintegrarse con normalidad a las prácticas a la par del grupo y volver a tener una oportunidad en cancha.