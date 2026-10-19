Alexander Medina habló en conferencia tras la derrota de Estudiantes: “Hay que cambiar el chip para la Libertadores”

Luego de la caída por 2-1 frente a San Lorenzo en UNO, el entrenador de Estudiantes, Alexander Medina, analizó en conferencia de prensa las causas de la derrota del Pincha y puso rápidamente la mirada en el máximo objetivo de la temporada: el cruce ante Flamengo por Copa Libertadores.

“No hicimos un gran partido, fue chato lo nuestro. Hubo lapsos donde hilvanamos buenas jugadas. Tuvimos errores en las áreas, recibimos dos goles de fácil resolución”, explicó el DT. Asimismo, sobre la lucha en el torneo local y el margen que le queda al equipo, agregó: “Quedamos relegados pero faltan 9 puntos. Tenemos que enfocarnos en lo que viene, lo que realmente nos importa en estos días que es la Copa Libertadores. Cambiar el chip ahora es fundamental, enterrar este partido y que lo que viene sea optimismo puro”.

Uno de los puntos más destacados de la noche fue la vuelta a la titularidad de Marcos Rojo. Medina respaldó la actuación del defensor central y se refirió a su disponibilidad en la Copa: “El partido de Marcos me gustó, fue uno de los puntos altos del equipo. No voy a desconocer la experiencia, la jerarquía y la trayectoria que tiene, hoy jugó un gran partido”, elogió el entrenador.

Respecto a su presencia en la Libertadores, el uruguayo expresó lo siguiente: “Obviamente si Marcos está habilitado es una opción importante para nosotros. Nos tomaremos nuestro tiempo para definir el equipo. Hay que esperar, nosotros vamos a trabajar pensando en que lo vamos a poder tener”.

Consultado sobre la inclusión de Lucas Alario desde el arranque en lugar de Adolfo Gaich, el entrenador fundamentó la variante táctica. “Nosotros le estábamos dando minutos a Gaich en los últimos partidos y quisimos probar con otro tipo de jugador que en los entrenamientos lo venía haciendo bien, por eso jugó Alario. La idea fue darle otra característica”, detalló.

“Cada vez que perdés el análisis se vuelve todo negro. Me gustaron algunos rendimientos individuales. Hicimos dos goles ante Central Córdoba y generamos muchísimo; es cierto que hoy no generamos mucho. Esperemos que el próximo partido podamos tener contundencia y aprovechar las que tengamos”, remarcó más tarde.

Por último, sobre la actuación del árbitro Sebastián Martínez Beligoy, Medina prefirió evitar controversias. “Caer en el análisis constante de los árbitros no es bueno. En este caso quiero abstraerme de esa situación y enfocarme en lo que va a venir”, sentenció.