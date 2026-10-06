Alexander Medina habló tras la victoria de Estudiantes: “La lesión de Piovi no es nada importante”

Tras la victoria de Estudiantes ante Gimnasia de Mendoza, Alexander Medina habló en conferencia de prensa donde despejó dudas sobre los lesionados del Pincha, analizó el apretado calendario y dio detalles del regreso de Marcos Rojo al club.

En primer lugar, el Cacique llevó alivio al pueblo pincha al referirse a la salida de Ezequiel Piovi, quien encendió las alarmas al retirarse con una molestia en la pierna derecha: “En principio, la lesión de Piovi no es nada importante. Fue la famosa 'paralítica' que se te duerme la pierna. Decidimos no arriesgar nada porque es uno de los jugadores que más minutos viene sumando y no hay muchos futbolistas en esa posición”.

Uno de los puntos más altos de la rueda de prensa estuvo en las palabras del DT hacia Marcos Rojo, flamante incorporación del Pincha: “Estuve con Marcos en el vestuario, dialogamos de lo que pasó en estos días, la ilusión que tiene y sus ganas. Hizo mucho para estar acá. Recordamos la Copa Libertadores de 2009 de la que fue parte. Tenemos un nuevo jugador con una energía muy positiva, nosotros queríamos que esté acá y lo pedimos. Todas las partes hicieron fuerza para que esté en Estudiantes”.

Sin embargo, Medina reconoció que el plantel sigue golpeado por las bajas físicas y que la dirigencia busca alternativas en el mercado: “Después del partido en Santiago del Estero nos empezamos a hacer muchas preguntas, que se te lesionen dos futbolistas no es normal. A veces hay que tener suerte en algunos momentos de la temporada. Estamos en diálogo por un volante central, pero es muy difícil por la situación en la que estamos. Demasiado bien nos salió con el tema Rojo”.

Consultado sobre la seguidilla de partidos y las secuelas dejadas por la reciente final de la Supercopa Internacional, el técnico uruguayo se mostró sincero respecto al armado del equipo en los duelos decisivos: “No me arrepiento de poner titulares en la Supercopa Internacional. Sabíamos que iba a ser muy difícil ganar la final, lo que podía suceder. Con el diario del lunes no hubiese puesto todos mis jugadores. Me lamenté el jueves por la noche, pero ahora no me puedo lamentar”.

A pesar del desgaste, el "Cacique" valoró el compromiso del vestuario: “Tenemos un grupo muy noble, todos los jugadores quieren estar. A veces mucha agua mata las plantas y nos pasó. Bienvenido sea tener esta clase de futbolistas que quieren jugar todos los minutos y no regalar esta camiseta”.

En ese marco, de cara al trascendental choque copero, Medina se mostró optimista sobre la recuperación de los futbolistas tocados: “Por cómo están y las ganas que tienen, creo que voy a poder contar con los futbolistas tocados para la Copa Libertadores. Veremos estos días si pueden sumar minutos en los partidos anteriores para llegar de la mejor forma al partido del jueves. Es el partido del año para nosotros”.

Finalmente, el entrenador uruguayo ponderó el arbitraje de Yael Falcón Pérez en UNO. “El arbitraje de hoy fue fabuloso al lado de otros, un espectáculo. Magnifico lo de Falcón Pérez, hay otros arbitrajes que no estuvieron a la altura, pero ya no puedo gastar más energía en eso. Lamentablemente en su momento paso lo que habíamos pronosticado”, sentenció.