Estudiantes: un triunfo para volver a soñar

Rugió el León en medio de la avenida. Triunfo y grito de desahogo para Estudiantes en UNO. Goleó 3 a 0 a Gimnasia de Mendoza y quedó a tiro de la zona de playoffs del Grupo A del Clausura. El equipo jugó de menor a mayor y cerró una noche que le devolvió la sonrisa al pueblo albirrojo.

El primer tiempo tuvo dos caras bien marcadas. Durante gran parte de la etapa inicial, la visita se mostró más ordenada, encontró espacios por las bandas e incomodó a un Pincha que volvió a padecer la ausencia de un conductor capaz de administrar el juego.

Los dirigidos por el Cacique fueron un concierto de imprecisiones, abusaron del pelotazo y encontraron en González Pirez a su principal salida con la pelota.

Sin demasiados argumentos, los mendocinos aprovecharon las dudas defensivas del local y generaron las primeras aproximaciones. Incluso, Módica obligó a una buena respuesta de Muslera tras un error en la salida. Para colmo, a los 23 minutos, Estudiantes perdió a uno de sus hombres más importantes, Ezequiel Piovi por una molestia muscular y Kociubinski ingresó en su lugar.

Sin embargo, cuando parecía que el entretiempo llegaría con mejores sensaciones para la visita, el León reaccionó. Cetré tuvo dos chances muy claras, una de ellas de tiro libre, mientras que Mancuso también estuvo cerca de romper el cero. Allí apareció Rigamonti para sostener el empate y evitar que la levantada albirroja se tradujera en ventaja.

Esa sensación se prolongó en el complemento. Estudiantes salió más metido en escena y encontró en Tobio Burgos y Cetré la dinámica que le había faltado. Adelantó líneas, ganó profundidad por las bandas y comenzó a arrinconar al Lobo mendocino contra su propio arco. La superioridad era evidente, aunque el gol seguía negándose. Gaich llegó a convertir tras una jugada personal de Tobio Burgos, pero la acción fue invalidada por posición adelantada. Más tarde, el juvenil de Chascomús desperdició un mano a mano inmejorable y volvió a quedar expuesta la falta de contundencia.

Al advertir que el partido estaba para quebrarse, Medina mandó a la cancha a Carrillo y Pérez. El Pincha volcó definitivamente la balanza hacia el ataque, pero la puntada final seguía sin aparecer. El encuentro empezaba a parecerse al disputado semanas atrás ante Newell’s, cuando el dominio no encontraba recompensa y el arquero rival se convertía en figura.

Pero de tanto golpear la puerta de la casita de Rigamonti, Estudiantes encontró el premio merecido. Tras una jugada en la que Tobio Burgos falló debajo del arco y Carrillo fue tomado dentro del área, el árbitro sancionó penal. Cetré, que había sido uno de los más insistentes, cambió la ejecución por gol y desató el desahogo albirrojo en el tramo final. Y para cerrar la noche, Fabricio Pérez se vistió de héroe. Primero emprendió una corrida desde campo propio, quedó mano a mano con Rigamonti y definió con categoría para el 2 a 0. Ya en tiempo agregado, apareció nuevamente dentro del área para sellar de cabeza el 3 a 0 definitivo.

Porque donde hay dos, hay tres. Estudiantes ganó en casa, espantó los fantasmas que merodeaban tras la derrota con Central en la Supercopa Internacional y la eliminación ante Platense, y encontró una bocanada de aire fresco en el momento que más la necesitaba. Así, Estudiantes se emociona e infunde valentía para el gran objetivo: Flamengo y la Copa Libertadores. Sin embargo, antes tendrá otra parada en el recorrido: estación Santiago, el próximo sábado ante Central Córdoba.