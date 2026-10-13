La foto de Juan Sebastián Verón y Stefano Di Carlo en medio de la disputa con Tapia y la AFA

En medio del complejo panorama que atraviesa el fútbol argentino, Estudiantes y River dieron un paso clave este martes al oficializar la creación de una mesa permanente de trabajo. La iniciativa, apoyada por Juan Sebastián Verón y Stefano Di Carlo, busca establecer una agenda conjunta de diagnóstico y elaboración de propuestas enfocadas en la mejora estructural, el desarrollo deportivo y el fortalecimiento económico de las instituciones a largo plazo.

“El Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético River Plate mantuvieron este martes una primera reunión de trabajo institucional, con el objetivo de comenzar a desarrollar una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino”, expresaron ambos equipos en un comunicado publicado en Instagram.

En representación del Pincha, estuvieron presentes Martín Gorostegui (vicepresidente primero) y Juan Martín Cerolini (Oficial de Seguridad de Conmebol del club). Por su parte, Di Carlo estuvo acompañado por Andrés Ballotta (vicepresidente primero) e Ignacio Villaroel (vicepresidente segundo).

Uno de los ejes centrales del cónclave giró en torno a la sustentabilidad financiera de las instituciones. En ese sentido, los clubes coincidieron en la urgencia de trabajar en la generación de nuevos y mayores ingresos para potenciar el patrimonio y la economía de los equipos del fútbol argentino.

A la par de este objetivo económico, ambos clubes ratificaron su compromiso con mantener el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro. A su vez, destacaron el rol social que cumplen las instituciones como espacios fundamentales de formación, contención y desarrollo para los jóvenes.

Finalmente, las autoridades de Estudiantes y River acordaron la creación formal de una mesa permanente de trabajo. Este espacio tendrá continuidad en el tiempo y se encargará de redactar documentos y propuestas concretas sobre diferentes aspectos organizativos, deportivos, económicos e institucionales del fútbol argentino.

“River Plate y Estudiantes comparten la convicción de que los clubes, como protagonistas centrales del fútbol argentino, tienen la responsabilidad de contribuir activamente a su fortalecimiento y de generar espacios de diálogo que permitan pensar colectivamente su futuro”, concluyeron en el comunicado.