Andrés Matonte dirigirá la final en Barranquilla

Andrés Matonte será el árbitro de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro el próximo sábado en Barranquilla. El uruguayo de 38 años dirigirá por décima vez al Xeneize y por tercera ocasión un partido decisivo de torneos organizados por la Conmebol.

La del próximo sábado en el Metropolitano Roberto Meléndez será la tercera final internacional de Matonte, que ya impartió justicia en la victoria de Athletico Paranaense por 1 a 0 frente a Red Bull Bragantino en la Sudamericana 2021 y en el triunfo por penales de Independiente del Valle en el Maracaná ante Flamengo por la Recopa Sudamericana 2023. Además, ya dirigió 48 partidos de Libertadores, en dos encuentros de Copa América, uno del Mundial de Qatar 2022 y otro del Mundial de Clubes 2025.

A Boca, particularmente, lo dirigió en nueve ocasiones. Las primeras dos fueron con derrota: 2 a 0 frente a Corinthians por la Copa Libertadores 2022 y en la eliminación de aquella edición, también ante el Timao.