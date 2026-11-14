Boca, tras la coronación, va en busca de otra final

Boca, con el envión se haberse coronado como Campeón de Liga 2026, y con la mirada puesta en el partido decisivo de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, que se jugará el sábado que viene en Barranquilla, Colombia, buscará meterse en una nueva final, cuando hoy a las 19, en Mendoza, enfrente a Banfield, en la semifinal de la Copa Argentina.

El equipo que conduce el Vasco Arruabarrena llega a este encuentro en un momento inmejorable, ya que viene de quedarse con el título de Campeón de Liga al finalizar primero en la tabla anual gracias al agónico del ecuatoriano Enner Valencia en el triunfo sobre Defensa y Justicia.

De esta manera, el Xeneize se mantiene con grandes posibilidades de conseguir una histórica quíntuple corona, que incluiría la Copa Argentina, la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

Luego de vencer al Halcón de Florencio Varela para consagrarse campeón de la Liga Profesional, el cuadro de la Ribera retoma su participación en el certamen más federal en busca de pasar a la gran final, donde ya lo espera el Platense de Martín Palermo, que viene de eliminar por penales a Atlético Tucumán. Para llegar a esta fase, eliminó sucesivamente a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento, Vélez y Racing.

Con respecto al equipo titular, el Vasco piensa en repetir gran parte del equipo con el que derrotó por la mínima a Defensa, con la ausencia de Lautaro Blanco como gran novedad y la posibilidad de que Santiago Ascacibar también se qyede al margen por una lesión en una de sus rodillas.

La buena noticia para el azul y oro es que Adam Bareiro irá al banco de suplentes tras más de seis meses sin actividad.

Con esto en mente, el entrenador pondría en la cancha a Álvaro Montero, que volverá a jugar bajo palos y una línea de cuatro conformada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Malcom Braida (reemplazante de Lautaro Blanco).

En la mitad de la cancha Leandro Paredes compartiría el eje con Milton Delgado y Ascacibar o Tomás Belmonte, aunque Tomás Aranda podría meterse como enganche. En la ofensiva estarían Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

La idea de Arruabarrena es poner lo mejor que tiene a mano, sabiendo que está ante la gran chance de llegar a otra final, uno de los objetivos que viene persiguiendo el equipo durante este último semestre del año.

Por su parte, Banfield atraviesa una racha de cuatro encuentros sin conocer la victoria e incluso solamente ganó en una de sus últimas trece presentaciones. Clasificó tras tachar a Real Pilar, San Martín de Tucumán, Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en agosto de 2025 en la Bombonera, en un duelo que terminó 2-0 en favor deBoca. Sin embargo, el cruce de eliminación directa más reciente data de 2021, cuando se vieron las caras por la final de la Copa Maradona. Aquel día también fue victoria del Xeneize, esta vez por penales.

La duda del Vasco sigue siendo la presencia o no de Ascacibar. De no jugar irá Belmonte