Antes de jugar con Estudiantes, hinchas de Flamengo ya organizan caravana para la final de la Copa Libertadores

Mientras todavía falta disputar la semifinal de la Copa Libertadores ante Estudiantes, algunos hinchas de Flamengo ya comenzaron a organizar el viaje para una eventual final del máximo torneo continental. A través de las redes sociales, distintos grupos de simpatizantes difundieron una caravana con destino a Montevideo, sede de la definición, aunque el equipo brasileño todavía debe superar al Pincha para conseguir el pasaje.

La iniciativa fue presentada como la “Caravana Flarice” y contempla salidas desde Porto Alegre y Río de Janeiro los días 25 y 26 de noviembre, con destino a Montevideo. El regreso está previsto para el domingo posterior a la final.

La publicación rápidamente generó comentarios entre los propios hinchas de Flamengo. Algunos cuestionaron que ya se esté planificando el viaje cuando el equipo todavía tiene por delante una serie decisiva frente a Estudiantes.

“Ni siquiera pasamos por Estudiantes”, fue una de las críticas que aparecieron entre los comentarios. La respuesta de otros simpatizantes fue contundente: “Se llama planificación, todos lo están haciendo desde hace meses”.

La organización anticipada tampoco es una novedad entre los hinchas brasileños. Según las publicaciones que circulan entre los grupos partidarios, algo similar ya había ocurrido en la previa de la final disputada en Lima, cuando los simpatizantes comenzaron a preparar los viajes con mucha anticipación. Incluso Fluminense, otro de los grandes clubes de Río de Janeiro, también tiene grupos de hinchas que ya comenzaron a moverse en redes sociales pensando en una eventual definición de la Libertadores.

La particular situación tampoco pasó inadvertida para los hinchas de Estudiantes, que aprovecharon la publicación para hacer su propio “trabajo” en los comentarios. Entre los mensajes dirigidos a los brasileños aparecieron frases como “Felicitaciones Flamengo por esta nueva Copa Libertadores”, “Flamengo es tan grande que ya están en la final” y “Muy bien organizándose con tiempo”.