Un traspié que abrió varios frentes

Si bien el andar en el Torneo Clausura no se condice con el de la Copa Libertadores y Copa Argentina, en la caída del lunes por la noche frente al Granate, el conjunto albirrojo no terminó dejando una tan mala imagen como en sus anteriores presentaciones fuera de UNO.

Sin embargo, el 2-1 en contra ante los dirigidos por Mauricio Pellegrino abrió varios focos de debate que incluyeron a Alexander Medina, Nicolás Ramírez, algunos futbolistas, hinchas y el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.

En primer lugar, en la conferencia post partido, el DT albirrojo al ser consultado por su opinión acerca del arbitraje de Nicolás Ramírez, no se guardó nada y declaró: “Hoy me voy preocupado por el arbitraje. No me gustó nada. No me gusta hablar de los árbitros en una derrota. Es la primera vez que me voy a exponer. Pero la verdad es que Ramírez viene de un arbitraje muy malo contra nosotros en Copa Argentina. Ramírez viene teniendo arbitrajes muy malos con nosotros. No me gusta lo que está sucediendo, hay que unificar criterios. El arbitraje incidió netamente en el resultado y me preocupa para lo que viene, estamos viviendo situaciones que no son buenas. No queremos que nos beneficien pero tampoco que nos perjudiquen.

Por otra parte, se apuntó al nivel bajo mostrado por ciertos futbolistas que suelen ser foco de las críticas en redes sociales de los hinchas albirrojos y a la ineficacia que sufrió el Pincha en el estadio Néstor Díaz Pérez por la décima fecha del campeonato.

A su vez, ya con el partido consumado, apareció el presidente albirrojo, Juan Sebastián Verón, que cruzó a varios hinchas que se manifestaron en contra del DT y jugadores del plantel pincharrata.

En principio, le contestó a un usuario que pedía el despedido del Cacique y exigía que la propia Brujita y Martín Gorostegui “dieran la cara”. Allí, llegó la respuesta del mandamás de Estudiantes que en primer lugar le marcó a esa persona: “Vos apareces cuando va mal, después no veo ningún comentario cuando hay un resultado positivo”, para luego invitarlo a presentar una lista y postularse para manejar las riendas del conjunto albirrojo.

Más tarde, siguió respondiendo a los comentarios de los fanáticos albirrojos que apuntaban a la postura desde la dirigencia respecto a los arbitrajes, como también a las incorporaciones y el rol que cumplen en el armado del plantel tanto Agustín Alayes como Marcos Angeleri.

Al respecto, el ex futbolista y ahora conductor de las decisiones institucionales, tampoco se guardó nada y destacó el hecho de que “el arbitraje es el que es, en todos los partidos hay algo que se protesta, hay que aprender a jugar con eso. Si te parece difícil te vas a tener que acostumbrar, yo ya lo hice y vamos a pelearle”.

En relación al armado del plantel, quien supo ser campeón en tres ocasiones con el León defendió lo hecho en relación a las incorporaciones y salidas opinando que no es sencillo para Alayes y Angeleri el rearmado torneo tras torneo de la plantilla pincharrata.

Así, con la final ante Rosario Central a la vuelta de la esquina, Estudiantes tuvo una noche agitada, donde aparecieron varias voces del mundo albirrojo, para debatir, cuestionar y expresarse sobre distintos temas del presente y futuro futbolístico.