Ariel Penel recordó el insólito offside de córner a Gimnasia: “Estuve cuatro días sin dormir”

El gol anulado a Gimnasia frente a Sarmiento en el Bosque por un supuesto offside que partió desde un córner, hace más de tres años, continúa repercutiendo en los hinchas del Lobo. En ese marco, el árbitro de aquel encuentro, Ariel Penel, repasó en televisión una de las controversias arbitrales más recordadas de los últimos años en el fútbol argentino.

Al referirse a aquel encuentro, Penel no dudó en catalogarlo como una de las experiencias más difíciles de su carrera: "El día de Gimnasia - Sarmiento fue cuando más triste me fui de una cancha".

Durante la entrevista, el juez explicó detalladamente cómo vivió la acción desde el campo de juego y qué fue lo que transmitió a la cabina del VAR (coordinada por Diego Abal) en el momento: "Cuando tiran el centro, pasa entre medio de las piernas, no veo mano y le relato: 'no veo si hay una mano del jugador que está sobre la línea'. En cancha no tenía la imagen".

Penel aclaró que la instrucción sobre el offside vino de forma categórica desde la tecnología y sin matices: "No hubo nada en el relato de la cabina que me hiciera dudar, fue algo factual: 'chau, listo, fuera de juego donde agarra la pelota ese jugador' y ahí murió".

El exárbitro relató el duro contraste entre lo sucedido en el terreno de juego y el panorama con el que se encontró tras el pitazo final. “Yo me entero cuando llego al vestuario. En cancha lo único que atiné a decir fue 'algo pasó'. Cuando llegué al vestuario y agarré el teléfono... me quería morir, estuve cuatro días sin dormir”, reveló.

“Uno elige esto, pero los que sufren son la familia. Mi señora no entiende de fútbol y me decía lo mismo que salía en la tele. Era la mirada más real de lo que había pasado. Cuando me mandan la imagen del tiro de esquina dije ‘ya está, nos mandamos la peor macana’”, sentenció.