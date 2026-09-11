Arranca la venta de entradas visitantes

La venta de tickets para los hinchas de Estudiantes que viajen a San Pablo comenzará formalmente hoy a partir de las 12. Para este compromiso, la dirigencia del equipo brasileño dispuso un cupo total de 2000 localidades para el público visitante, con un valor de R$ 170,00 por entrada. Los hinchas del Pincha estarán ubicados en la cabecera Sur.

El proceso de compra se llevará a cabo íntegramente de manera virtual a través de la plataforma Fiel Torcedor. En primer lugar, los hinchas deberán ingresar al sitio web y crear una cuenta personal cargando sus datos. Desde el club recomendaron realizar este paso con anticipación.

Una vez generada la cuenta, hay que ingresar con los datos de usuario y seleccionar la opción para cambiar a “categorías inclusivas u otras”. El usuario deberá elegir la opción “Entradas para visitante”, aceptar los términos y guardar la modificación para quedar habilitados.