Bronca y denuncia: la serie Estudiantes vs Corinthians está que arde

El partido de ida se terminó pero los ecos todavía no. Hay ruido que ya pone a la revancha en una posición de máxima expectativa. El partido más caliente de los cuartos de final de la Copa Libertadores será el que jueguen en San Pablo Corinthians-Estudiantes. No quedan dudas.

En la madrugada del jueves, ya cuando los protagonistas abandonaban el estadio UNO se empezaban a escuchar las primeras quejas respecto al arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich, a quien le reclamaron adentro de la cancha por ser tan pasivo con las faltas de los jugadores brasileros. De hecho pudo y debió expulsar a Kaio César y Gustavo Henrique por doble amarilla cuando cometieron faltas estando amonestados.

“El árbitro, es verdad, fue un poco blando cuanto tuvo que sancionar en contra de ellos, dejó dudas en algunas tarjetas”, se quejó Alexander Medina cuando le preguntaron por el labor de su compatriota.

Del mismo modo se expresaron los futbolistas. Uno de los más enérgicos fue Leandro González Pirez quien expresó: “El árbitro dejó bastante que desear, a Kaio César lo tenían que expulsar y al central de ellos también, pero son cosas que pasan seguido en la Conmebol”. Luego destacó que “ellos (por los brasileros) te manejan las cosas de una manera que te da impotencia”.

El secretario de finanzas Juan Martín Ongay publicó en Instagram una foto de Ostojich con la siguiente leyenda: “A mano armada”. Así hizo alusión a lo que para él fue su arbitraje.

Los jugadores, por su parte, se trenzaron en varios momentos del partido adentro de la cancha. El argentino Rodrigo Garro se fue al humo de Alexis Castro.

El punto más caliente se vivió ayer cuando el propio club Estudiantes anunció en sus redes el reclamo formal ante la Conmebol para que sancione al jugador Memphis Depay, el “10” de Corinthians, que levantó el dedo del medio de su mano derecha a la parcialidad Pincha, en un claro gesto obsceno que la Conmebol no tolera.

“En dicha presentación, el Club solicitó la aplicación de las sanciones correspondientes por la infracción de los artículos 14.1.b).(IV) y 14.1.b).(V) del Código Disciplinario de la Conmebol. Estudiantes reafirma, una vez más, la importancia de cumplir con la máxima que establece que “El respeto es titular”.

La dirigencia del Timao respondió de inmediato: “Este jueves el Sport Club Corinthians Paulista recibió una notificación referente a la denuncia presentada por el Club Estudiantes de La Plata contra el jugador Memphis Depay. La fecha límite para la defensa estipulada por la Conmebol fue el 17 de septiembre –un día después del partido de vuelta de los cuartos de final-. Por lo tanto, una eventual sanción solamente se cumpliría después del juicio, que tendrá lugar posteriormente a la presentación de la defensa”.

Corinthians ya tuvo una Copa Libertadores caliente. En Rosario recibió cuatro amonestaciones y su volante Allan se fue expulsado a falta de 10 minutos. Lo mismo sucedió en el Neo Química Arena: el local jugó con la misma vehemencia y Ranielle se fue expulsado a los 13 minutos del complemento.

Del lado brasilero también hubo quejas y denuncias. Un fotógrafo denunció que le tiraron algo de una tribuna y le rompieron una notebook de trabajo. Su video se hizo viral en las redes pero no hay forma de chequear, por ahora, que haya sido una agresión o imprudencia suya.

Lo que sí se puede ver luego es a un hincha de Estudiantes decirle “mono” y “gordo quemado” al . Aquí sí podría intervenir la Conmebol y castigar al club organizador con una multa económica, algo que sucederá. Pero más allá de esa situación aislada no sucedieron

El comunicado de Corinthians tuvo miles de comentarios y sus hinchas le piden a su club que pidan sanciones por actos “racistas”. Pero lo que no entienden es que en este caso fue un protagonista quien hizo el gesto y eso es mucho más grave y con un castigo posible.

Pase lo que pase, la revancha sí que estará cargada de tensión. Será, sin dudas, el partido más caliente de los cuartos de final de la Copa Libertadores.