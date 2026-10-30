Arruabarrena sigue con dudas en la delantera

En una semana particular por el choque del domingo con River en la Bombonera, Rodolfo Arruabarrena sigue dándole forma al equipo que irá en busca de un triunfo que dejaría a Boca a las puertas del título de campeón de liga.

Con el buen andar de su equipo, que sigue vivo en todos los frentes que disputa, el director técnico azul y oro quiere tocar lo menos posible la formación en un encuentro que, en caso de ganar, será una gran inyección anímica pensando en lo que se le viene al Xeneize.

Para la cita del domingo a las 15:00 por la fecha 15, el Vasco tiene en claro que en el arco se repetirá la presencia del colombiano Montero. Pasando al sector defensivo, Lozano ocupará el lateral derecho y los centrales serán Di Lollo y Herrera, mientras que la buena noticia en el conjunto de la Ribera esta semana fue que Lautaro Blanco trabajó a la par del resto del plantel y por eso se produciría la vuelta al lateral derecho en lugar de Malcom Braida, que fue titular el pasado domingo en el enfrentamiento con Independiente.

En el mediocampo, en tanto, Santiago Ascacibar y Milton Delgado acompañarán al capitán Leandro Paredes. En el ataque es donde aún el entrenador de 51 años todavía se debate entre tres nombres para dos puestos, ya que el uruguayo Miguel Merentiel será el centrodelantero azul y oro. Para el cara a cara ante el rival de toda la vida, quienes se juegan la chance estar son Sebastián Villa, Alan Velasco y Leonel Flores.

Sebastián Villa le ganaría la pulseada a Alan Velasco para estar en el ataque

Las dudas que hoy tiene Arruabarrena responden más que nada a una cuestión táctica pensando en lo que pueda llegar a hacer River, ya que de ser titulares finalmente Marcos Acuña y Gonzalo Montiel en los laterales del conjunto visitante, quienes se impondrían en la escuadra de la Ribera serían Leonel Flores y Sebastián Villa, para que los dos futbolistas campeones del mundo en Qatar 2022 no puedan pasar con tanta tranquilidad al ataque, en una formula que le resultó bastante bien al Xeneize en el choque por semifinales frente a Vasco da Gama en el estadio Maracaná.

De ser titulares el colombiano y el juvenil surgido de las inferiores de Boca, quien tendría que esperar su chance en el banco de suplentes sería el ex Independiente Alan Velasco, que de esta manera perdería la pulseada con el atacante de 30 años.

Con estas dudas y aguardando las pistas que puedan aparecer por el lado de Leonardo Ponzio en el River Camp, Rodolfo Arruabarrena terminará de ponerle los dos nombres que faltan al esquema habitual de 4-3-3 para afrontar una nueva edición del Superclásico del fútbol de argentino, en el cual ambos equipos se juegan varias cosas además del orgullo en un duelo que promete ser vibrante en el estadio Xeneize.