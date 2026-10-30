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Final boca-mineiro

Primera tanda de entradas, agotadas

Por Redacción

La primera tanda de entradas puestas a la venta para la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro se agotó en cuestión de horas.

Los tickets fueron destinados exclusivamente a ciudadanos colombianos residentes en ese país.

El encuentro se disputará el sábado 21 de noviembre con horario a definir en el estadio “Metropolitano Roberto Meléndez”, en Barranquilla.

Los hinchas, que agotaron los tickets para la categoría 1 a 250 dólares en cuestión de horas, se ubicarán en la tribuna occidental.

Se estima que la gran mayoría de los colombianos que adquirieron su localidad apoyen a Boca, debido a que viven una gran cantidad de hinchas del “Xeneize” en el país cafetero.

El Metropolitano de Barranquilla es un estadiomoderno, que cuenta con una capacidad para albergar 65 mil espectadores y se especula que el elenco argentino y el brasileño se repartan las parcialidades en partes iguales.

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